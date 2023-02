Its Umbria Academy, l'eccellenza della formazione apre le pre-iscrizioni

Its Umbria Academy per il biennio 2023-2025 amplia ulteriormente l’offerta dei corsi di studio, soprattutto in ambito Information & communication Technology, Marketing e amministrazione di impresa, Efficienza energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui, per rispondere alle richieste che in questi ambiti provengono sia dalle imprese private che dalla pubblica amministrazione.

In particolare, il nuovo percorso Meccatronico con specifiche competenze in processi industriali continui coinvolgerà le principali aziende di processo che operano nel territorio ternano ed ha riscontrato la piena adesione di Acciai Speciali Terni.

Vengono naturalmente confermati, ma aggiornati con una impronta sempre tecnologica e digitale, gli indirizzi più consolidati come Meccatronica e Industria 4.0, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Promozione del territorio e Gestione imprese Turistiche.

Il corso di studio per il settore edilizia incentrato sul Building information modeling, si arricchisce di contenuti in Grafica digitale e Realtà aumentata.

Its Umbria è un’Academy politecnica di istruzione terziaria in scienze e tecnologie applicate biennale e gratuita, aperta a giovani diplomati, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda.

È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.

Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 400 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi (15) e di aziende coinvolte, (350) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini.

Il servizio di placement è personalizzato e seguito da tutor dedicati che insieme alla qualità ed alla metodologia della didattica, favoriscono un elevato successo occupazionale.

Un successo confermato anche dai numerosi riconoscimenti che Umbria Academy ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione confermandosi per sette anni consecutivi ai primi posti della graduatoria nazionale stilata dallo stesso Ministero che ogni anno monitora e analizza tutti i percorsi degli Its italiani.

“Il modello dell’Its umbro – sottolinea Marco Giulietti, presidente di Its Umbria Academy – per la sua efficacia è considerato un’eccellenza nel settore della formazione terziaria non accademica. Questo risultato è frutto sia della capacità di essere vicini al territorio ed al suo tessuto produttivo, cogliendone i fabbisogni, sia di una governance che ha visto collaborare a obiettivi comuni istituzioni, organizzazioni e imprese in un’ottica unitaria, inclusiva e politecnica che ha massimizzato le risorse evitando una parcellizzazione che ne avrebbe inficiato i risultati. Riteniamo che, considerati i risultati ottenuti, il valore aggiunto espresso dall’Its per i giovani e per le imprese e la dimensione dell’Umbria, sia più utile aumentare e diversificare i corsi piuttosto che far proliferare nuove Fondazioni, che non porterebbero nessun ulteriore beneficio alla comunità regionale”.

Umbria Academy è partecipata da 71 soci costituiti in Fondazione di partecipazione in rappresentanza delle principali associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici, scuole e ordini professionali della regione e può contare su tre sedi didattiche e laboratoriali a Perugia, Foligno e Terni oltre a laboratori aziendali diffusi sul territorio.

Le pre-iscrizioni dei corsi in partenza in autunno sono già aperte sul sito itsumbria.it dove è possibile acquisire tutti i dettagli dei corsi disponibili.