L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in medicina, se ne parla in un convegno a Città della Pieve

L'intelligenza artificiale conta un numero di applicazioni sempre crescente e gli sviluppi di questa potenzialità sono estremamente interessanti in particolar modo nel campo della medicina. Per questo motivo, giovedì 13 ottobre nella Chiesa Sant'Agostino di Città della Pieve (ore 8,30-18) si terrà il convegno "Dall'Intelligenza artificiale alla medicina predittiva e di precisione quali sviluppi in sanità", organizzato in collaborazione tra il gruppo regionale Aifm (Associazione Italiana Fisica Medica) Umbria, il dipartimento dei Servizi e del SITRO direzione Servizio tecnico sanitario dell'Usl Umbria 1 e la Scuola Umbra di amministrazione pubblica.

L'iniziativa è stata dedicata al dottor Fausto Chionne, a un anno dalla sua prematura scomparsa, per condividere e approfondire le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito medico e diagnostico che lui stesso aveva fin da subito intuito e iniziato a delineare.

L'IA in medicina

L’impiego di tecniche di Intelligenza artificiale in medicina è ampiamente diffuso ed in continua espansione. Questa giornata di studio si propone di fornire una panoramica delle sue applicazioni in ambito di Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare, Radioterapia e Fisica Medica. In particolare, con questo evento formativo si è voluto ricordare il collega Fausto Chionne, responsabile del servizio di Fisica Medica dell’Usl Umbria 1, scomparso prematuramente lo scorso autunno. Nella sua attività professionale, il dottor Chionne si è occupato di vari aspetti della Fisica Medica, specializzandosi anche nella gestione dei sistemi informativi radiologici (Ris-Pacs) e in tutti gli aspetti connessi alla digitalizzazione della Radiodiagnostica. Aperto alle innovazioni tecnologiche, avendo immediatamente compreso le potenzialità dell’Intelligenza artificiale in ambito diagnostico, iniziò a delinearne le applicazioni che si sta cercando di portare avanti.

Gli obiettivi del convegno

Gli obiettivi formativi e tecnico-professionali del convegno – il cui responsabile scientifico è Michele Avanzo, Soc di Fisica Sanitaria, Centro di Riferimento Oncologico Aviano (Pn) - sono quelli di mettere a conoscenza i professionisti sanitari sull’evoluzione tecnologica e sperimentale di questa nuova applicazione informatica, come prezioso ausilio alle decisioni diagnostiche e cliniche. La partecipazione all’evento assegnerà 8 crediti formativi ECM a tutte le professioni sanitarie.

Il programma