Guida sicura e prevenzione degli incidenti stradali, l’incontro tra Aci Perugia e gli studenti

Sono migliaia le persone che ogni anno perdono la vita o rimangono ferite in incidenti stradali, una tragedia che colpisce soprattutto i giovani. Ecco perché l’Automobile club di Perugia ha organizzato un incontro sul tema della prevenzione degli incidenti stradali, alla Scuola di Lingue estere di Perugia, al quale hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Marconi Cavour Pascal.

L’iniziativa, inserita nel ciclo di “Incontri e Dialoghi a Santa Giuliana” ha visto la presenza del presidente Aci Perugia, Ruggero Campi, che ha mostrato ai giovani i dati allarmanti degli incidenti in Umbria e li ha esortati a provare la guida sicura in pista: “La velocità provatela in pista, all'autodromo di Magione. Capirete meglio che la guida su strada è molto più pericolosa”.

A intervenire sono stati anche il comandante della Polizia stradale di Perugia Francesco Cipriano e il comandante della Polizia municipale di Perugia Nicoletta Caponi, che hanno fornito consigli pratici e testimonianze sulle conseguenze della guida imprudente: “Non vedeteci solo come rilevatori di infrazioni del codice della strada, ma come chi vuole mettere in sicurezza le vostre vite e quelle degli altri” ha sottolineato Cipriano.

Il dibattito, moderato dai giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini, ha coinvolto anche docenti e studenti, tra cui il professor Stefano Rossi Ciucci.

Tra i temi affrontati, le modifiche dei veicoli, le conseguenze di un incidente grave, l'alcool e le droghe alla guida. Anche l’assessore alla sicurezza Luca Merli ha elogiato l’iniziativa.

A chiudere la mattinata, in cui è stato anche diffuso il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto ai giovani proprio sulla prevenzione degli incidenti stradali, il comandante della Scuola di Lingue estere il generale Pietro Romano, promotore del tema affrontato che oltre a ringraziare i relatori ha voluto sottolineare l’efficacia degli interventi.