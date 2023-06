Università degli studi di Perugia e Agenzia delle Dogane insieme per il corso “Authorized Economic Operator”

Innovazione e formazione si uniscono per il nuovo corso “Authorized Economic Operator – Formazione per la Qualifica di Responsabile delle questioni doganali” a cura dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Il corso, iniziato mercoledì 15 giugno, ha visto la presenza dell’ingegnere Benedetto Tavoni dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Perugia e del professor Marcello Signorelli, direttore del Dipartimento di Economia che ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto di questa importante collaborazione fra il Dipartimento di Economia UniPg e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un percorso di alta formazione molto innovativo e professionalizzante”.

L’opportunità formativa è stata accolta da partecipanti provenienti da fuori e dentro regione, che seguiranno il corso fino a dicembre con i docenti del Dipartimento di Economia affiancati, per quanto riguarda le materie tecniche, da dirigenti e funzionari ADM.

Le lezioni si svolgeranno da remoto così da consentire la presenza di lavoratori e lavoratrici, verrà rilasciata la “Qualifica professionale ai fini AEO” e la certificazione delle competenze nell’ambito della piattaforma CINECA grazie allo strumento dell’Open badge. Inoltre gli studenti riceveranno l’Attestato accademico di 24 cfu.



Un nuovo corso avrà inizio nei primi giorni di settembre 2023, tenuto dal Dipartimento di Scienze Politiche del professor Giorgio Eduardo Montanari in collaborazione con ADM e il sostegno di ADISU. Un corso di formazione permanente e continua in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise”