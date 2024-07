Farmacia, all'Università di Perugia la laurea a ciclo unico abilitante

Da oggi anche a Perugia è attiva la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale abilitante all’esercizio della professione. Ciò consentirà una notevole riduzione delle procedure e dei tempi richiesti in precedenza per l’abilitazione.

A darne notizia con soddisfazione è il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia Filiberto Orlacchio.

“Sono diversi – spiega il presidente - gli interlocutori con cui è necessario relazionarsi per svolgere in maniera efficace e viva il ruolo di Presidente dell’Ordine: tra questi, annovererei sicuramente Università, studenti e mondo del lavoro. Ciò ci permette di intercettare, prima, e trovare un punto di incontro migliorativo, di conseguenza, alle varie esigenze, che vengono di volta in volta manifestate dai diversi attori. Era da tempo che nella categoria si sentiva il bisogno di riformare il sistema procedurale di abilitazione, rendendolo più rispondente alle veloci dinamiche di mercato odierne, pur senza perdere in qualità. L’ipotesi di introdurre una “laurea abilitante”, particolarmente condivisa durante gli anni della pandemia, a causa della carenza di farmacisti come di altri operatori sanitari, si va concretizzando proprio ora, consentendo l’archiviazione di un esame di stato anacronistico e un più immediato accesso dei neo-farmacisti nel mondo del lavoro. La nuova disciplina (art. 1 DM 651/2022) ha infatti previsto che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale (classe LM-13) abilita all’esercizio della professione di farmacista. Il predetto esame finale si sostanzierà nello svolgimento di una prova pratica, valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Questa possibilità è già realtà in alcuni atenei. Nelle giornate del 11 e 12 Luglio, il nostro Segretario Dr. Riccardo Mencaglia, è stato, per l’appunto, tra i componenti la commissione di Laurea in Farmacia e CTF, che hanno conferito ai laureandi il titolo abilitante la professione.

Per la prima volta nell’Ateneo Perugino, in rappresentanza dell’Ordine professionale – conclude Orlacchio - sulla base delle vigenti disposizioni, abbiamo dichiarato abili all’esercizio della professione di farmacista le Dr.sse Lucrezia Bocchetta, Erika Cannicci e Giorgia Licciardi. Se finora i laureati in Farmacia, dopo la laurea, dovevano sostenere l’esame di stato per essere abilitati alla professione, da questa sessione i futuri laureati saranno già abilitati e pronti per iniziare la loro esperienza di lavoro. Congratulazioni quindi ai nuovi farmacisti”.