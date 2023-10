Gli studenti del liceo Pieralli di Perugia raccontano il quartiere della scuola con un documentario e un web-doc

Sono usciti dalla scuola e hanno cominciato a camminare per il quartiere, in esplorazione. Hanno sedici, diciassette, diciotto anni. Sono gli studenti del liceo Assunta Pieralli, classe terza e quarta A dell’anno scorso, e hanno partecipato a un progetto intitolato Docu.Azione – Il cinema generatore di competenze a scuola.

L’esplorazione è durata mesi, e venerdì 13 ottobre, alle 18.00, ne verranno presentati i frutti in un pomeriggio di restituzione finale presso la sede centrale della scuola in piazzale Anna Frank, a Perugia.

Docu.Azione si è sviluppato in due sottoprogetti. Nel primo, coordinato dall’associazione RealMente, i ragazzi della quarta A 2022/2023 hanno realizzato un documentario, intitolato 06124 – Voci tra i palazzi, raccontando il quartiere in cui sorge il liceo Pieralli. Un quartiere senza nome ma con un’identità molto forte nella sua eterogeneità: quello che si estende ai lati di via Fonti Coperte.

Il secondo sottoprogetto è stato coordinato dall’associazione Luoghi Comuni. È consistito nella produzione di un web-doc – titolo: Lente d’ingrandimento – Dal Pieralli in poi - che ha coinvolto la classe terza A 2022/2023. In questo caso i ragazzi hanno realizzato una lunga serie di interviste ai protagonisti del quartiere e a quelli dei quartieri e dei paesi in cui i ragazzi stessi abitano. La formula del web-doc consente infatti un alto grado di interazione che permette di mettere a confronto realtà lontane che allo stesso tempo hanno profondi tratti in comune. Gestire un bar in piazzale Anna Frank non è la stessa cosa che gestirlo alla Cupa o a Madonna Alta. Fare il parroco in via Birago è molto diverso che farlo a San Sisto. E così via.

Grazie a Docu.Azione – realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito - i ragazzi hanno potuto conoscere molto meglio il luogo in cui passano buona parte del loro tempo, limitandosi solitamente ad attraversarlo per poi varcare le soglie della scuola. E hanno conosciuto meglio anche i loro stessi compagni di classe, e i posti in cui sono nati e cresciuti.