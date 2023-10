“Le Cronache di Nanaria”: alla Stranieri gli studenti incontrano le attrici della serie Rai

Un tema di grande rilevanza nel contesto educativo italiano è quello dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, DSA, che richiede una collaborazione efficace tra il mondo accademico e gli esperti di educazione per elaborare politiche e pratiche pedagogiche adeguate a questa sfida educativa.

L’Università per Stranieri di Perugia, sensibile a questi aspetti, organizza una giornata di sensibilizzazione dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L’evento, previsto per venerdì 6 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sarà inaugurato dal rettore dell’Unistrapg Valerio De Cesaris e coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Perugia, in particolare, quelli della Scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, guidata dal professore Luca Arcese.

A moderare l’incontro ci saranno Cristina Gaggioli, docente di Didattica e Pedagogia speciale, e Giacomo Nencioni, docente di Cinema, fotografia e televisione dell’Unistrapg. Entrambi delegati rettorali, daranno un contributo significativo al dibattito e alla comprensione del messaggio veicolato dalla fiction.

I ragazzi incontreranno le giovani attrici della serie televisiva Rai “Le Cronache di Nanaria”, che ha messo in luce le sfide e le potenzialità di chi vive con la dislessia. La serie, ideata da Mattia Gentiloni e andata in onda su Rai Play e Rai Gulp a partire dal 3 aprile 2023, racconta la storia di Arianna, una ragazza dislessica che si imbatte nei tipici ostacoli legati al disturbo proprio durante gli anni delle scuole medie. Nonostante le difficoltà, Arianna trova nella creatività e nel teatro strumenti potenti per superare le sfide della dislessia.

Un episodio della fiction sarà proiettato durante la mattinata, per far vivere agli studenti un'esperienza più coinvolgente sulla tematica. Le attrici Valentina Filippeschi e Giulietta Rebeggiani, che interpretano Arianna e Gaia, saranno presenti per rendere l'evento ancora più speciale. Il regista della serie, Mattia Gentiloni, parlerà brevemente del suo lavoro, condividendo curiosità e retroscena sulla produzione. L'evento è stato organizzato e promosso dai professori Cristiano Marinelli e Raffaele De Meo, referente DSA, con la collaborazione di Rai, Aurora TV e l'Associazione Italiana Dislessia.

Questo incontro è un altro passo verso l'inclusione e la comprensione delle tematiche legate ai DSA, e evidenzia l'importanza dell'arte e della creatività come strumenti di sensibilizzazione e sostegno.