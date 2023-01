Diritto all'istruzione, nella giornata internazionale la lectio magistralis dell'ex ministro Bianchi

In occasione della giornata che l'Onu dedica alla promozione del diritto universale all’istruzione, l’Università per Stranieri di Perugia e la rete delle Cattedre Italiane Unesco promuovono per il 24 gennaio prossimo una giornata di studio e riflessione sugli obiettivi Unesco finalizzati al coinvolgimento dei giovani nel processo di promozione del diritto allo studio e dello sviluppo della persona umana attraverso la formazione.

Protagonista dell’evento, in programma in aula magna alle 10, sarà Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione del governo Draghi e titolare della cattedra Unesco di Educazione, crescita e uguaglianza, il quale terrà una Lectio Magistralis su “Nazioni Unite e Trasformazione dell'Istruzione".

Il programma dell’iniziativa scientifica, che ha adottato il titolo dato dall’Onu all’International Education Day 2023, ovvero: “Investire nelle persone, dare priorità all'istruzione”, prevede due sessioni tematiche di approfondimento, che saranno animate da esperti e studiosi di settore, e dedicate a: “Le strategie Unesco per l’istruzione" e "Gli impegni e le iniziative internazionali in atto: educare alla sostenibilità”.

Le tematiche in discussione il 24 gennaio prendono le mosse dal summit delle Nazioni Unite svoltosi a New York nello scorso settembre e avente a tema “Transforming Education”, nel cui ambito sono state lanciate iniziative e progettati strumenti per dar corso agli obiettivi definiti durante i lavori, ovvero l’istituzione del Fondo internazionale per l’Educazione (International Finance Facility for Education - Iffed), e i “Sei Appelli all’Azione”: rendere le scuole luoghi sicuri, inclusivi e liberi dal bullismo e dalla violenza; promuovere l’eguaglianza di genere nell’accesso all’istruzione; valorizzare gli insegnanti; promuovere negli studenti la consapevolezza dell’emergenza ambientale; sfruttare gli strumenti digitali a vantaggio di ogni insegnante ed apprendente; 6. aumentare le risorse finanziare destinate all’istruzione. L’evento è stato organizzato dalla docente Chiara Biscarini, coordinatrice della Cattedra Unesco dell’Università per Stranieri di Perugia.