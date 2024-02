Filologia e letteratura italiana all'Università per Stranieri: un corso di formazione per gli insegnanti

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per creare un dialogo costruttivo tra il mondo accademico e quello scolastico, offrendo agli insegnanti strumenti innovativi e approfondimenti culturali di grande valore” spiega la professoressa Laura Refe, docente dell’Unistrapg, a proposito del corso di formazione permanente per docenti di Lettere nella Scuola Secondaria di II grado “Filologia per la Letteratura Italiana. Modelli didattici, strumenti, nuove interpretazioni”.

Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è organizzato dalla professoressa Refe in collaborazione con la Società dei Filologi della Letteratura Italiana, di cui l’Università per Stranieri è istituzione capofila. Nel programma sono incluse altre sei lezioni tenute dalle professoresse Laura Refe e Carla Gambacorta, insieme a Nicoletta Marcelli dell’Università di Urbino.

La prima lezione avrà luogo il 2 febbraio, dalle ore 15,30 alle 18,30 nell’Aula VI di Palazzo Gallenga e sarà affidata al professore Daniele Piccini.

La ricca offerta formativa del corso si compone di 63 ore di lezione, suddivise in 21 incontri interattivi. Sono coinvolti 18 esperti di Filologia della Letteratura Italiana, ciascuno dei quali porterà il proprio contributo unico e prezioso. Ogni edizione regionale offre un programma specifico di 7 incontri, totalizzando 21 ore di lezione, di cui 15 sono obbligatorie per la certificazione finale.