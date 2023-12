A scuola di cybersecurity con l’Università di Perugia: aperte le iscrizioni

Al via il Cyberchallenge.it 2024, il programma italiano gratuito di addestramento in materia di sicurezza informatica. Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze avanzate nel campo della cybersecurity attraverso la formazione e la sfida tra i talenti.

Il laboratorio di Cybersecurity dell’Università di Perugia, coordinato dal professore Stefano Bistarelli, è uno dei centri aderenti a questa iniziativa per ragazze e ragazzi dai 16 ai 24 anni.

"Per partecipare - sottolinea Bistarelli - non serve essere esperti di programmazione ma possedere passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche, nonché capacità logiche, di problem solving e di comunicazione".

L'iscrizione alla competizione con l'Ateneo di Perugia è completamente gratuita e può essere effettuata fino all’8 febbraio 2024.

I 20 studenti e studentesse che avranno superato il percorso, il pretest e il test di ammissione frequenteranno i tre mesi di corsi di formazione, da inizio marzo a fine maggio 2024, organizzati dal nodo UniPg del Laboratorio Nazionale Cybersecurity: un’attività di formazione in aula e in laboratorio nonché a tutti i livelli di competizione previsti, fino a quello europeo.

Dal 2020 CyberChallenge.it è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il Ministero individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.