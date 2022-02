Diventare cronometrista del tuo sport preferito, c'è il corso gratuito di Perugia Timing

C'è tempo fino al 28 Febbraio per iscriversi al corso di formazione per diventare cronometristi in seno alla F.I.C.R.,, Federazione Italiana Cronomestristi, organizzato dal Comitato L. Burini Perugia Timing.

Il corso ha l'obiettivo di inserire nuovi allievi nella compagine perugina, che svolge il servizio ufficiale di cronometraggio in molte discipline sportive, tra cui l'automobilismo sportivo (ricordiamo l'accordo esclusivo con l'Autodromo dell'Umbria, a Magione, da sempre "casa" per gli uomini di Perugia Timing), l'enduro, la velocità in salita e il nuoto.

Come si svolgerà il corso e chi può partecipare

Il corso organizzato da Perugia Timing si svolgerà in presenza presso la sede dell'associazione in via della Meccanica, 6 a Perugia. Sarà articolato in 6 lezioni dedicate ai fondamentali del cronometraggio e a conoscere le discipline ed i regolamenti che più vedono impegnati i "cronoman" perugini: in primis la velocità in circuito. Il corso è gratuito ed è rivolto a quanti sono interessati al mondo dello sport e già seguono le vicende sportive. L'età minima richiesta per partecipare è 18 anni.

Il calendario degli incontri si concentrerà a partire dalla seconda settimana di Marzo, giusto in tempo per non mancare all'inizio della stagione motoristica e sportiva 2022.

Per iscrizioni e ulteriori informazion è possibile telefonare al numero della sede: 075 388 7036.

Chi è Perugia Timing

Perugia Timinig - Associazione Luigi Burini è il sodalizio di cronometristi in essere fin dal 1946 che è un punto di riferimento nazionale e internazionale nella rilevazione cronometrica delle manifestazioni sportive. I crono-men di Perugia Timing sono stati i primi nel 1982 ad introdurre in Italia l’informatica nel cronometraggio delle gare in autodromo.

Da sempre il servizio di coronometraggio ufficiale dell'Autodromo dell'Umbria (che si appresta a compiere, nel 2023, i 50 anni di attività) e anche in quello romagnolo Misano International Circuit, il team di cronometristi perugini offre da anni anche il timing ufficiale nel Mondiale Superbike (nonché nel nazionale Campionato Italiano Velocità CIV). Nel 2021, dopo la conferma degli impegni già in corso anche in altre discipline sportive, un nuovo programma si affaccia per i crono-men capitanati dal presidente Marco Prepi.

A partire dal 2021, Perugia Timing è stto inoltre impegnato nel servizio ufficiale di cronometraggio dei campionati italiani velocità auto: la federazione ACI Sport ha infatti scelto di dotarsi di un proprio team di cronometraggio che ha seguito tutta la stagione 2021 nei vari circuiti nazionali, cronometrando i vari campionati tricolori.