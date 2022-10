Università libera del Comune di Bastia Umbra, aperte le iscrizioni ai sei sentieri formativi

Per continuare ad alimentare a tutte le età il desiderio della conoscenza come linfa vitale per sentirsi sempre attivi, anzi proattivi, in un contesto globale dove le informazioni e le conoscenze sono veicolate in maniera accelerata e sovrabbondante con il rischio che il gap tra generazioni diventi sempre più esclusivo invece che inclusivo, si sono aperte le iscrizioni alle attività dell’Università libera del Comune di Bastia Umbra. L'offerta formativa si propone variegata, con vari percorsi: i sentieri del Ben-essere, delle arti, dell’anima, della scoperta, della comunicazione e del gioco. Presidente dell'associazione è la Prof.ssa Rosella Aristei, mentre il Comitato Direttivo è formato da Adriano Brozzetti, Luciana Marchesini, Antonella Mariucci, Gaetano Mollo, Ivana Pantaleoni, Elisa Tonelli, Lorena Trabalza, Marisa Vannoni, Marinella Zocchetti.

“Il Sindaco Paola Lungarotti - si legge in una nota - a nome dell’Amministrazione comunale ringrazia la Presidente, il Direttivo per la bella e ricca offerta formativa con l'auspicio che il nuovo anno accademico sia proficuo e stimolante ma, soprattutto, sereno. I migliori auguri per un lavoro in continuità dopo gli ultimi due anni che sono stati particolarmente pesanti. Un ringraziamento per quel valore aggiunto che l'Università Libera dimostra nel fare, verso il singolo e la comunità, arricchendoli di elementi di conoscenza, partecipazione e coesione”.

Il programma dell’anno accademico 2022/2023

Sentiero Ben-essere

YOGA – Regalati la forza di star bene, Docente: Dott.ssa Azzurra Corsi, sede Palestra AREA 4 Bastia Umbra, 2 moduli da 15 Incontri - Mercoledì ore 15.00/16.00

PILATES: ginnastica posturale per il proprio benessere, Docente Giulia Brozzetti - Dal 7 novembre al 13 febbraio e dal 20 febbraio al 29 maggio 2023 - Lunedì ore 9.30/10.20

Dal 10 novembre al 9 febbraio 2023 e dal 16 febbraio all’11 maggio 2023 - Centro Sociale Borgo 1° Maggio, 4 corsi da 13 Incontri.

LA FISIOTERAPIA PER IL NOSTRO BENESSERE, Docente: Dott.ssa Lara Degli Esposti Alunni Ho la cervicale! Falsi miti, credenze e come comportarsi - 20 gennaio 2023 - Venerdì ore 18.00/19.00

Mal di schiena, quando preoccuparsi - 17 febbraio 2023 - Venerdì ore 18.00/19.00 (lezione con dimostrazione pratica) Sede Unilibera in Via Cesare Battisti - 2 Incontri

AUMENTARE L’AUTOEFFICACIA CON IL METODO FELDENKRAIS, Docente Dott.ssa A. Maria Stangoni. Dal 7 febbraio 2023 al 28 marzo 2023, Martedì ore 10.00/11.00 . 8 Incontri nella sede di Unilibera

STILI DI VITA PER IL BENESSERE, Docente, Dott. M. Balzana, gastroenterologo

Conoscere la celiachia - 13 aprile 2023 - 21.00/22.30-

Docente: Dott. A. Artegiani, endocrinologo - Microbiota, illustre sconosciuto - 20 aprile 2023 - 21.00/22.30

Ormoni: l’equilibrio perfetto - 27 aprile 2023 - 21.00/22.30

Le emozioni contano più dei geni - 4 maggio 2023 - 21.00/22.30

Docente: Dott. M. Bonomo, psicologo. Salute psicologica dopo la pandemia

11 maggio 2023 - 21.00/22.30

Docente: Dott.ssa F. Alessandretti, nutrizionista

Stile di vita a tavola 18 maggio 2023 - 21.00/22.30

Sede Unilib

GINNASTICA ANTALGICA, Docente: Dott.ssa Azzurra Corsi

Dal 7 novembre al 20 febbraio 2023 - Dal 27 febbraio al 12 giugno 2023

N. 2 moduli da 14 Incontri - Lunedì ore 16.00/17.00

Sede Palestra "AREA 4" - Bastia Umbra

GINNASTICA DOLCE IN ACQUA

In convenzione con AZZURRA Soc. Coop. S.D. (abbonamento

di 8 ingressi) Dall'8 novembre al 30 maggio 2023 -Martedì e venerdì ore 10.30/11.15. Abbonamento validità di due mesi da effettuare direttamente in piscina

Sede Piscina Comunale "Azzurra" - Bastia Umbra

Sentiero delle arti

PERCORSI D’ARTE Docente: Dott.ssa E. Cesaretti

IL ROMANICO

Architettura, tecniche di costruzione, simbologia

Martedì 6 Dicembre 2022 ore 16.00/18.00

La scultura romanica in Italia. Il Romanico in Umbria

Martedì 13 Dicembre 2022 ore 16.00/18.00

USCITA IN UMBRIA

Martedì 20 dicembre 2022 ore 15.00/18.00

L’ARTE COME NON L’AVETE MAI VISTA: SFONDI, PARTICOLARI,

COLORI, PERCEZIONI

Giovedì 20 e 27 Aprile 2023, 2 incontri - ore 16.00/18.00

Incontri nella Sala della Consulta – Comune Bastia Umbra

USCITA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA

Giovedì 4 maggio 2023 - ore 15.30/17.30

SPATOLANDO - Docente: Dott.ssa Rosella Aristei - Dal 10 gennaio al 28 marzo 2023 (Max 10 partecipanti). 12 incontri - Martedì ore 15.00/16.30 presso La Casa di Jonathan - XXV Aprile

ACQUERELLO: magia di acqua e colori - Docente: Maestro Palini Altavilla

Dal 14 aprile al 26 maggio 2023 (Max 10 partecipanti). 7 incontri - Venerdì ore 15.30/17.30 presso La Casa di Jonathan - XXV Aprile

TEATRO: si va in scena - Docente e attore, Dott. Carlo Dalla Costa

dal 12 gennaio a 25 maggio 2023, 20 incontri - Giovedì ore 17.00/18.30

Laboratorio di costruzione della maschera: ad ognuno la sua (da

definire) . Sede Unilib

Sentiero dell’Anima

IL SENSO DELLA SPIRITUALITÀ, Docente: Prof. Gaetano Mollo

N. 3 incontri, Giovedì ore 17.00/18.30, 2 marzo 2023 La vita come evoluzione, 9 marzo 2023 Il nostro sé da scoprire, 16 marzo 2023 Vivere teosoficamente

Sala della Consulta - Comune di Bastia Umbra

SENTIRE LA MUSICA: ascolto attivo musicale, Docente: Elisa Tonelli

Gennaio 2023

RIGOLETTO, G. Verdi

Teatro di San Carlo, Napoli

Marzo 2023

LA BOHEME, G. Puccini

Teatro alla Scala, Milano

PERUGIA MUSICA CLASSICA

Convenzione per il programma 2022/2023

ARTETERAPIA: un percorso per ricaricarsi, Docente: Natascia Bucarini

Dal 10 novembre al 19 gennaio 2023 - 10 incontri - Giovedì ore 16.30/18.30

Presso La Casa di Jonathan - XXV Aprile

ALLA SCOPERTA DELL'ARCHEOLOGIA TRA ASSISI E SPELLO

24 marzo 2023 ore 15.00-18.00, Assisi

A cura di Francesco Fiorelli, Presidente UNPLI Umbria

USCITA DOMUS ASSISI

21 aprile 2023 ore 15.00-16.30, Spello

USCITA VILLA DEI MOSAICI SPELLO

L’ARTE DELL’INTRECCIO Docenti: Ivana Pantaleoni, Alessandra Rugini (a modulo) I° modulo: dal 7 novembre al 19 dicembre 2022- II° modulo: dal 6 marzo al 24 aprile 2023 - 7 + 7 Incontri - Lunedì ore 15.30/17.30 - presso La Casa di Jonathan - XXV Aprile

LA RISCOPERTA DELL’AGO E FILO strumenti magici, Docente: Meschini Lidia

-Dal 7 marzo all'11 aprile 2023 - 6 Incontri - Martedì ore 17.00/18.30 - Sede Unilib

UNCINETTO CREATIVO

Docenti: Roscini Mirella, Calisti Rosanna, Dal 2 febbraio al 23 marzo 2023, 8 Incontri, Giovedì ore 15.00/17.00, Sede Unilib

ALLA SCOPERTA DELLA VALNERINA

10 maggio 2023, Sant’Eutizio. Tra storia e natura, alla scoperta della valle

Campiana

27 Maggio 2023, Forca Canapine - S. Marco - Nottoria, un viaggio tra tre

regioni

5 giugno 2023, Piani di Castelluccio, alla ricerca della fiorita spontanea

tra prati e mergani

16 giugno 2023 Preci, Triponzo con terme, passeggiando lungo il fiume Nera

PASSEGGIANDO IMMERSI NEL FOLIAGE 27 ottobre 2022 - intera giornata

Visita ad Elcito, passeggiata nella Faggeta di Canfaito, (S. Severino

Marche) con esperienze plurisensoriali, immersi in uno splendido

foliage!

L’INSULA ROMANA E IL SUO TERRITORIO, Docente: C. Bizzarri, 18 e 25 novembre 2022 - 2 e 9 dicembre 2022 - 4 Incontri - Venerdì ore 15.30/17.30

Sala della Consulta – Comune Bastia Umbra

Sentiero del gioco

BALLI DI GRUPPO, Docente: Teresa Brufani, I° modulo dall’8 novembre al 14 febbraio 2023 (15+15 lezioni) - Martedì ore 15,00/15.50 (primo livello) ore 16.00/16.50 (livello avanzato). II° modulo: dal 21 febbraio al 6 giugno 2023 (15+15 lezioni) Martedì ore 15,00/15.50 (primo livello) ore 16.00/16.50 (livello avanzato)

Centro Sociale Borgo I Maggio

SCACCHI PER TUTTI un gioco per allenare la mente, Docente Danilo Antonini (Istruttore Federale) Dall'11 gennaio al 29 marzo 2023. Corso per bambini - Corso per adulti principianti. 12 Incontri Mercoledì ore 16.00/17.00 presso la Sede Unilib

Sentiero della Comunicazione

AVVIO ALLA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE, Docente: Dott.ssa Athina Kazaki - Dall'11 gennaio al 26 aprile 2023 - I Livello, 16 incontri. Mercoledì ore 17.00/18.30. Dal 16 gennaio al 15 maggio 2023 II Livello Avanzato, 16 incontri. Lunedì ore 17.00/18.30

AVVIO ALLA COMUNICAZIONE IN LINGUA TEDESCA, Docente Dott.ssa Isabella Bellucci Dal 10 gennaio al 28 marzo 2023 - 12 Incontri - Martedì ore 21.00/22.30

AVVIO ALLA COMUNICAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA Docente Dott.ssa Nuncha Polo Dal 10 gennaio al 6 giugno 2023 - 20 Incontri - Martedì ore 16.30/18.00

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI, Docenti Accademia lingua italiana Assisi,

Dal 15 febbraio al 26 aprile 2023 - 11 Incontri - Mercoledì ore 17.00/18.40 Sede Unilib

COMPUTER BASE CON APPROCCIO AD INTERNET Docente Ing. Daniele Verocchio, Dal 3 al 24 marzo 2023 - 4 incontri - Venerdì ore 17.00/19.00

Digipass Assisi - Santa Maria degli Angeli

ECONOMIA IN PILLOLE CON LEGGEREZZA E CONSAPEVOLEZZA

Docente: Prof.ssa Amico Marinella, Dal 6 febbraio al 6 marzo 2023 - 5 Incontri

Lunedì ore 16.00/17.00 - Sede Unilib

AL DI LA’ DEL MURO Corso base di comunicazione efficace

Docente: Dott.ssa Marina Scardazza - Dal 3 marzo al 24 marzo 2023 - 4 Incontri

Venerdì ore 16.30/18.30 - Sede Unilib

EVENTI IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CULTURA

SAPORI D’AUTUNNO, BENESSERE ALL’APERTO

Docente: Prof. Luciano Loschi, Pres. Accademia It. Piante Spontanee

ERBE SPONTANEE - lezione teorica

sede Casa di Jonathan, 10 novembre 2022 ore 16.00/18.00

IL BOSCO - lezione teorica

sede Casa di Jonathan, 11 novembre 2022 ore 16.00/18.00

RACCOLTA ERBE SPONTANEE

uscita sabato 12 novembre 2022 dalle ore 10.00

IL BOSCO E LE SUE MERAVIGLIE

uscita con merenda/pranzo (facoltativa) con prodotti della natura

sabato 19 novembre 2022 dalle ore 10.00

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Donne, il peso degli stereotipi

Conferenza con Dott.ssa Rosella De Leonibus

Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, 7 marzo 2023 ore 17,30

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO

Come riconoscerli, come uscirne.

Conferenza con Dott.ssa Rosella De Leonibus

Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, 7 febbraio 2023 ore 17,30

26

EVENTI APERTI ALLA CITTADINANZA

STIPULA “PATTO D’AMICIZIA” tra UNILIB di Bastia Umbra

e Università della Terza Età di S. Vito al Tagliamento

26/27 novembre 2022

SPETTACOLO “L’ULTIMO DEI TEMPLARI ” PROF. G. MOLLO,

sede Auditorium S. Angelo, sabato 20 maggio 2023 - ore 17,00

GIOVANNI DI BERNARDONE (S. FRANCESCO):

Il pensiero filosofico ed esoterico

Dott. M. Balzana

sede Unilib, giovedì 26 gennaio 2023 - ore 21,00

RASIGLIA. Tradizione ed innovazione

maggio 2023 (da definire)

ARCHIVIO DI STATO CIVILE TRA STORIA E TRANSIZIONE DIGITALE

LORELLA CAPEZZALI

Sala della Consulta - Bastia Umbra, giovedì 23 marzo 2023 - ore 17,00

CONCERTO CORO DEGLI ALPINI “Vous dal Tilimint”

S. Vito al Tagliamento - Pordenone (da definire)

LA SIMBOLOGIA DEL PUNTO ASSISI

Prof.ssa Raffaella Bartolucci

Sede Unilib, martedì 18 aprile 2023 ore 16.30/18.00

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA TERRA

Visita al sito archeologico del Bottaccione con esperti di geologia e paleontologia

Sede Auditorium Sant'Angelo, sabato 22 aprile 2023 ore 17.00

CHIUSURA UNILIB

sabato 10 giugno 2023 ore 21.00