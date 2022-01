L'Università dei Sapori apre le sue porte per il primo Open Day dell'anno, ecco come partecipare

Sabato 15 Gennaio, dalle 9.00 sino alle 13.00, l'Università dei Sapori di Perugia pre le sue porte in tutta sicurezza per il primo Open Day dell'anno.

Lo farà nel massimo rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, per dare la possibilità a chi lo desidera di conoscere le tante opportunità professionali e attività formative nel settore della ristorazione, per un futuro inserimento lavorativo nel settore dei servizi e del turismo.

Quello che propone il centro di formazione nato a Perugia sono corsi interamente gratuiti per i giovani con età tra i 14 e i 18 anni, ma anche opportunità formative per gli adulti che vogliono entrare nel mondo della ristorazione studiando a fianco di professionisti, utilizzando strumenti idonei e avendo un contatto diretto con aziende, ristoranti, alberghi e pasticcerie: il successo è attestato da un tasso di occupazione di circa il 93%.

Sarà possibile così visitare le aule e i laboratori ed assistere, a distanza e in totale sicurezza, ai corsi presenti per capire al meglio come si svolge l’attività di Università dei Sapori e la qualità dell’insegnamento.

La prenotazione per partecipare all’Open Day è obbligatoria e l'accesso al centro di formazione sarà organizzato in 4 sessioni (ore 9.00, ore 10.00, ore 11.00 e ore 12.00) dalla durata di 1 ora ciascuna con una capienza massima di 15 visitatori, per permettere a tutti di vedere la scuola e prendere informazioni nel rispetto delle normative. Green pass obbligatorio per gli over 18.

La partecipazione all’Open Day è gratuita, per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito https://www.universitadeisapori.it/ o chiamare i numeri 075 38889233 - 075 5729935 e scivere a info@universitadeisapori.it