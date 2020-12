Università dei Sapori: ecco l'alternativa alla scuola dell'obbligo, ecco i corsi gratuiti per cuochi, pasticceri, panettieri, baristi

La formazione professionale, nell'età dell'obbligo scolastico, sta assumendo sempre di più una opportunità importante per entrare nel mondo del lavoro. Presentati i nuovi percorsi formativi del Polo formativo di Confcommercio Umbria, nelle vesti di Università dei Sapori ed Iter - Innovazione Terziario, per l’anno scolastico 2020/2021 e possono rappresentare per i giovani una valida alternativa alla scuola tradizionale. Tutti i corsi sono completamente gratuiti. I percorsi formativi proposti sono: AIUTO CUOCO Operatore della ristorazione (Indirizzo "preparazione degli alimenti e allestimento piatti"), ADDETTO ALLA SALA E SERVIZIO BAR Operatore della ristorazione (Indirizzo "allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"), PANIFICATORE E PASTICCERE Operatore delle produzioni alimentari (Indirizzo "lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"), ADDETTO ALLE VENDITE E ALL’E-COMMERCE Operatore ai servizi di vendita.

I percorsi formativi consentono inoltre di concentrare lo studio prevalentemente nelle ore scolastiche ed è previsto un consistente periodo di tirocinio in azienda per sperimentare ed approfondire le competenze apprese in classe e in laboratorio. È possibile iscriversi entro il 20 Febbraio 2021 rivolgendosi alla nostra Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30, oppure telefonando ai numeri 075 38889217 – 075 38889235 o inviando un messaggio Whatsapp al numero 334 6622947. Per visionare l’avviso di reclutamento e scaricare la domanda di iscrizione basta accedere al sito di Università dei Sapori al seguente link: https://bit.ly/36CGa7s