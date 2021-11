Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking, al via il corso a Perugia: iscrizioni fino al 30 Novembre

La situazione pandemica ci ha portato sempre più intensamente ad utilizzare la rete per acquisti, per mantenere relazioni e crearne di nuove, per la scuola, ma soprattutto per lavorare. Secondo i dati riportati in una recente ricerca di Labour Issues – Osservatorio Cida, in collaborazione con Adapt, a marzo 2020 la quota di lavoratori in smart working ha toccato quota 6.6 milioni, stabilizzandosi a 5.3 milioni nei mesi seguenti allo scoppio della pandemia. A fronte di questi numeri, Confindustria ha già annunciato che quella della forma ibrida di convivenza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto, è una sfida da vincere per modernizzare il paese.



Lo smartworking sta diventando, per diverse aziende, una scelta duratura, che esula dall’emergenza sanitaria. In questo momento è, quindi, ancora più impellente che in precedenza, che ci siano tecnici formati ed in grado di garantire eccellenti performance dei sistemi informativi aziendali e soprattutto di provvedere alla “Network Security”, ovvero il complesso di misure preventive, sia fisiche che software, per proteggere la rete infrastrutturale aziendale da accessi non autorizzati, mal utilizzo, malfunzionamento, modifica, distruzione o divulgazione impropria di dati, creando quindi un ambiente in cui gli asset aziendali possano essere utilizzati in modo sicuro.

C'è tempo fino al prossimo 30 novembre per iscriversi al corso gratuito professionalizzante, con tirocinio retribuito (bando Skills di Arpal Umbria), per diventare “Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking” (Iscrizioni al link https://forma.azione.com/mod/page/view.php?id=466).

A chi è rivolto il corso

Per tali ragioni, nell’ambito del bando Skill di Arpal Umbria, si è ritenuto necessario proporre un corso gratuito di specializzazione, con tirocinio retribuito in azienda, per diventare “Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking”. Il corso, rivolto a uomini e donne disoccupate, iscritti ad uno dei Centro per l’Impiego dell’Umbria, formerà 12 tecnici che si occuperanno di progettare, gestire, implementare, aggiornare e sviluppare le infrastrutture di rete, locali e geografiche, assicurando livelli di servizio definiti ed ottimizzando le performance rispetto caratteristiche del sistema informativo aziendale. Il tecnico professionista si occuperà di installazione e configurazione di componenti hardware e software, abilitazione di utenti, diagnosi e risoluzione di problemi ed errori, operando nel rispetto ed in applicazione delle policy di qualità e sicurezza, con competenze specifiche e specialistiche sugli applicativi funzionanti con tecnologie di virtualizzazione o tramite cloud computing e sull’integrazione tra informatica e sistemi di telecomunicazioni ed in materia di Cyber Security.



Come candidarsi

Per candidarsi è necessario essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, preferenzialmente riferito ad Istituti Tecnici. Il corso promosso da Giove In.Formatica in collaborazione con l’Associazione Informatici Professionisti AIP/ITCS, Confassociazioni/Confederazione Associazioni Professionali e il Network Training Center, avrà durata di 350 ore di formazione teorico/pratica in aula, seguita da un tirocinio curriculare di 480 ore (4 mesi), con il riconoscimento di un’indennità mensile di 600 euro se il tirocinio è svolto in Umbria, di 800 euro nel caso di tirocinio se svolto fuori regione.