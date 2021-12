Tecnico di reti informatiche per la cybersecurity, c'è tempo fino al 14 gennaio per iscriversi al corso di formazione gratuito

È stata prorogata fino al prossimo 14 gennaio la possibilità di iscriversi al corso gratuito professionalizzante, con tirocinio retribuito, per diventare “Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking” (iscrizioni al link https://www.gioveinformatica.it/2021/10/28/nuovo-corso-skills-sistemista-iscrizioni-aperte/). Il corso rientra nel bando Skills di Arpal Umbria.



Il sempre più repentino processo di digitalizzazione in corso, il ricorso allo smartworking come scelta duratura per alcune aziende, anche oltr all'emergenza sanitaria, portano con sé una “cyber pandemia” che vede un incremento di attacchi, minacce informatiche e ransomware, dovuti all'improvviso ricorso massivo a reti domestiche, device personali e piattaforme di collaborazione per il lavoro da remoto.



Il tema della cybersecurity si sta confermando una priorità per qualsiasi organizzazione e lo provano i risultati dell'ultima ricerca dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui il 40% delle grandi imprese ha visto aumentare nel 2020 gli attacchi informatici rispetto all'anno precedente. Questa emergenza indotta, sta trainando la sempre più ampia richiesta di profili professionali con competenze nella cyber security, soprattutto focalizzate sulla prevenzione delle minacce.



Viste le importanti opportunità occupazionali dovute al divario creatosi fra domanda e offerta di professionisti nel settore della sicurezza informatica, nell’ambito del bando Skill di Arpal Umbria, si è ritenuto necessario proporre un corso gratuito di specializzazione, con tirocinio retribuito in azienda, per diventare “Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking”.

A chi è rivolto il corso e quali sono i requisiti di accesso

Il corso, rivolto a uomini e donne disoccupate, iscritti ad uno dei Centro per l’Impiego dell’Umbria, formerà 12 tecnici che si occuperanno di progettare, gestire, implementare, aggiornare e sviluppare le infrastrutture di rete, locali e geografiche, assicurando livelli di servizio definiti ed ottimizzando le performance rispetto alle caratteristiche del sistema informativo aziendale. Il tecnico professionista si occuperà di installazione e configurazione di componenti hardware e software, abilitazione di utenti, diagnosi e risoluzione di problemi ed errori, operando nel rispetto ed in applicazione delle policy di qualità e sicurezza, con competenze specifiche e specialistiche sugli applicativi funzionanti con tecnologie di virtualizzazione o tramite cloud computing e sull’integrazione tra informatica e sistemi di telecomunicazioni ed in materia di Cyber Security.



Le peculiarità del corso, l’articolazione del percorso proposto, le opportunità formative, le competenze su cui si intende investire in aula e le sempre più ampie opportunità occupazionali per i Tecnici di Rete specializzati in materia di Cyber Security, sono state illustrate dai docenti e dai referenti di alcune delle aziende che accoglieranno i tirocinanti al termine delle lezioni in aula e sono visibili a questo link: https://www.facebook.com/FORMA.Azionesrl/videos/3079407852307660.



Per candidarsi è necessario essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, preferenzialmente riferito ad Istituti Tecnici. Il corso promosso da Giove In.Formatica in collaborazione con l’Associazione Informatici Professionisti AIP/ITCS, Confassociazioni/Confederazione Associazioni Professionali e il Network Training Center, avrà durata di 350 ore di formazione teorico/pratica in aula, seguita da un tirocinio curriculare di 480 ore (4 mesi), con il riconoscimento di un’indennità mensile di 600 euro se il tirocinio è svolto in Umbria, di 800 euro nel caso di tirocinio se svolto fuori regione.