Magione, proseguono i laboratori creativi di fumetto e graphic novel con Claudio Ferracci

Venerdì 11 e 18 novembre, alle ore 16, prosegueno gli appuntamenti dedicati al fumetto nella Biblioteca comunale Vittoria Aganoor di Magione nell’ambito del progetto di rete “Biblioteche in viaggio, destinazione giovani” tra le biblioteche di Magione, Corciano e Tavernelle, realizzato con il contributo della Regione Umbria.

I laboratori creativi di fumetto e graphic novel “I fumetti salvano il mondo” sono realizzati a cura dell’associazione Umbria fumetto e tenuti da Claudio Ferracci fondatore della Scuola Perugina dei Fumetti, curatore di importanti mostre tra cui quelle del fumetto tenutesi alla Rocca Paolina e organizzata dall’associazione Umbria fumetto che vede tra i fondatori lo stesso Ferracci.

Seguiranno due incontri ludico-ricreativi “Bibliogames” con attività di gioco da tavola per ragazzi che si terranno mercoledì 23 novembre e sabato 3 dicembre alle 16 a cura di Hydra Games e la Tana dei Goblin

Il progetto “Biblioteche in viaggio, destinazione giovani” si propone di realizzare un percorso di promozione della lettura attraverso nuovi linguaggi, con laboratori creativi di fumetto e graphic novel, laboratori espressivi di scrittura focalizzati sul rapporto tra poesia e musica rap, incontri ludico-ricreativi, giochi da tavolo e bibliogames, che costituiscono altrettanti strumenti per stimolare interessi e partecipazione attiva da parte dei giovani.

A chiusura dell’iniziativa è previsto anche un evento/spettacolo di presentazione e condivisione con la cittadinanza delle esperienze vissute dalle ragazze e dai ragazzi partecipanti, in agenda domenica 11 dicembre alle ore 17 presso il Teatro G. Mengoni di Magione.