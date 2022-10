Linux Day 2022, all'Itts Volta di Perugia va in scena una giornata sulla cyber sicurezza e sulla consapevolezza digitale aperta a tutti

La cybersicurezza continua a essere un tema fondamentale nella società digitale che oggi viviamo. Per questo motivo l'Italian Linux Society di Perugia in collaborazione con l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia, ha indetto il ‘Linux day 2022’, giornata nazionale per il software libero che si celebra sabato 22 ottobre, una giornata di formazione e sfida a squadre sulla cyber sicurezza e la consapevolezza digitale.

La scuola perugina ospiterà l’iniziativa dalle 9 alle 12, in modalità mista: in presenza nella sede di Olmo per le classi del Volta ed online per chi è interessato a partecipare. È possibile iscriversi per partecipare online entro venerdì 21 ottobre, inviando una e-mail a martyn@ils.org. Nel corso della mattinata, durante le sfide, sarà aperto anche un Lab & Chat per installazioni e supporto del software libero, uno spazio virtuale creato ad hoc per i diversi team, ma anche per rispondere ai diversi quesiti e alle problematiche incontrate nel corso della gara.

Come si svolgerà la giornata

Il programma della giornata prevede diversi momenti di approfondimento, alla presenza della dirigente scolastica Fabiana Cruciani, della docente referente di informatica, Silvia Suriani, dell’animatrice digitale Francesca Farinelli e del gruppo Lis di Perugia, per il quale interverranno Sonia Montegiove, Fabio Nardi, Martino Colucci, Filippo Bianchi, Marco Giorgetti e Francesco Marinucci su diverse tematiche, dalla libertà digitale all’igiene digitale per vivere felici, dall’importanza dell’intelligence nelle soft skills all’importanza della riflessione sulle proprie azioni e i propri errori nei social per accrescere consapevolezza digitale fino alle potenzialità presenti e agli sviluppi futuri dei Bitcoin.