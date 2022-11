Informatica di base e internet, al Digipass Assisi al via un corso gratuito

Per quanti desiderano apprendere tutte le nozioni basilari relative all’utilizzo del pc, dei principali programmi e di navigazione su internet, sta per prendere il via un corso di base di informatica e internet presso il Digipass di Assisi.

Il corso si svolgerà ogni lunedì dalle 16.00 alle 17:30 a partire dal 21 Novembre per 10 incontri settimanali ed è a capienza limitata.



Oltre al programma didattico, gli incontri verteranno sulla componente pratica delle lezioni offrendo la possibilità ai frequentanti di essere seguiti personalmente presso la sede del Palazzetto di S. Maria con attrezzatura propria o fornita gratuitamente dal Digipass.

I corsi offerti da Digipass

Per il Digipass di Assisi la formazione è un aspetto fondamentale del percorso di facilitazione digitale portato avanti quotidianamente con l’attività gratuita di sportello. Il corso nasce proprio dalle necessità espresse dai cittadini durante il momento di colloquio individuale in cui, spesso, dichiarano di sentirsi impreparati di fronte all’utilizzo del digitale. Per questo, il corso vedrà anche una sezione dedicata all’utilizzo di strumenti online diventati ormai necessari per l’inclusione attiva dei cittadini:SPID, PagoPA, ANPR e altro.



Le iscrizioni sono aperte e possono essere completate al Digipass compilando l’apposito modulo, che può essere anche richiesto per mail all’indirizzo digipass@comune.assisi.pg.it. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 075 813 8448.