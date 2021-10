Fundraising e web marketing per il Terzo settore, un corso gratuito per fidelizzare i propri donatori sul web

Raccogliere fondi per le associazioni di volontariato, ormai chiamate ad essere vere e proprie associazioni con carattersitiche professionali, è sempre più complesso. Per questo motivo il CESVOL, Centro Servizi per il Volontariato Umbria, ente di riferimento del Terzo Settore assieme a Piùhub, organizzazione che sviluppa processi di empowerment per i giovani e la comunità territoriale, promuovono un corso da titolo “Fundraising e web-marketing”.

Si tratta di un percorso formativo totalmente gratuito per le organizzazioni non profit umbre che si svolgerà online e si protrarrà per tutto il mese di novembre.

I contenuti del corso

Dal ruolo del responsabile della raccolta fondi all’interno dell’organizzazione, alla pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti, il percorso consentirà di acquisire le competenze necessarie all'implementazione di un piano strategico annuale di raccolta fondi.

Verranno approfondite le metodologie di approccio al sostenitore volte a instaurare rapporti duraturi. Si procederà con l'analisi dell'impostazione della comunicazione istituzionale e digitale orientata al fundraising e la spiegazione su come raccogliere fondi attraverso progetti di crowdfunding e i social media. Ampio spazio verrà dato al settore del volontariato e alla gestione di rapporti con le aziende e le fondazioni. Per concludere con le campagne di Natale, del 5x1000.

Salvatore Fabrizio direttore Cesvol Umbria dichiara: “L'autunno 2021 del Cesvol è concepito come azione sistemica di supporto alla associazioni finalizzata a rivitalizzare la loro progettualità e la prospettiva di azione del presente e del futuro. Anche la collaborazione con Piùhub Umbria si inquadra in questa spinta che consiste nell'elaborare e programmare attività per realizzare questi auspici di ripartenza, anche attraverso la formazione su ambiti strategici, come la raccolta fondi. Nelle prossime settimane – conclude Salvatore Fabrizio – avvieremo un processo strutturale di rilevazione dei bisogni e delle esigenze di tutti gli enti del terzo settore operanti in Umbria, in vista della programmazione delle attività per il prossimo anno”.

PiùHub, partner del progetto, intende creare, connettere, sviluppare, soddisfare bisogni generando servizi e nuovo lavoro, promuovendo processi partecipativi e collaborativi. Rafforza le potenzialità dei giovani con azioni volte alla ricerca e alla nascita di nuove start-up.

Gabriele Biccini, innovatore sociale del progetto Piùhub Umbria fa sapere: “In seguito ad un'attenta analisi dei bisogni delle associazioni, svolta in collaborazione con il Cesvol Umbria, ci siamo resi conto che il fundraising e il web-marketing sono tematiche ancora improvvisate. Riteniamo che sia necessario approfondire queste tematiche con una certa urgenza e per questo abbiamo voluto sviluppare un percorso avvalendoci di professionisti del settore. Ci siamo rivolti alla 'Non Profit Factory' organizzazione umbra formata da alcuni tra i migliori e le migliori fundraiser nazionali. Siamo certi che questo percorso formativo avrà un impatto positivo sulle associazioni perché consentirà loro di apprendere tecniche della comunicazione indispensabili e di sviluppare le modalità di raccolta fondi necessarie per garantire la sostenibilità di progetti”.

Per ulteriori informazioni sul corso di “Fundraising e web-marketing” scrivere a perugiacentro@cesvolumbria.org – info@piùhubumbria.it oppure telefonare al numero 3440579764.