Diventare scenografi digitale, c'è tempo fino al 31 Maggio per iscriversi al corso di formazione gratuito

C'è tempo ancora fino al prossimo 31 maggio per sicriversi al percorso formativo gratuito finalizzato a diventare Scenografo digitale. Si tratta di una figura di creativo con competenze tecniche in grado di affrontare le esigenze di un progetto scenografico e di gestire creativamente lo spazio scenico, all’esterno o in spazi chiusi, unendo con competenza i linguaggi visuali della tradizione a quelli più autonomi e innovativi introdotti dalle nuove tecnologie. Un professionista che utilizza tecniche e soluzioni digitali come ad esempio il videomapping - una tecnica di proiezione che permette di “dipingere” con la luce superfici ed oggetti, che consiste nel proiettare immagini e animazioni su superfici che sono trasformate in qualcosa di vivo, regalando l'impressione che la realtà si animi, ottenendo uno spettacolare effetto visivo - che possono essere utilizzate per realizzare allestimenti di mostre e scenografie teatrali multimediali ed eventi dal vivo.

Chi può partecipare

Il percorso prevede anche un tirocinio retribuito, ed è destinato a 15 disoccupati/e sotto i 30 anni. Le figure professionali che si formeranno nel corso proposto, saranno in grado di fronteggiare le sfide poste dai progetti finanziati e prossimi all’attuazione anche nella nostra regione, nell’ambito del PNRR concernenti la Cultura.

Come iscriversi

Per candidarsi al percorso formativo promosso dall’ATS tra FORMA.Azione srl e GIOVE In.Formatica srl, è necessario essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il corso per diventare Scenografo Digitale è interamente gratuito; avrà durata di 450 ore di formazione teorico/pratica in aula, seguita da un tirocinio curriculare di 6 mesi, con il riconoscimento di un’indennità mensile di 600 euro se il tirocinio è svolto in Umbria, di 800 euro nel caso di tirocinio se svolto fuori regione.

Per iscriversi bisogna cliccare il link https://www.azione.com/skills-2-scenografodigitale-iscrizioniaperte/