Diventare commercialisti, a Perugia prende il via la Scuola del Dipartimento di economia di Uni Pg in collaborazione con l'Ordine professionale

A partire dale prossimo 3 novembre prenderanno il via a Perugia le lezioni (nuovamente in presenza) della Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista, promossa dal Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Perugia e dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia e Terni, nel quadro del protocollo di intesa sottoscritto tra i due enti nel luglio 2008. Si tratta della 14ma edizione.

Chi può partecipare

La Scuola è rivolta ai laureati già iscritti al Registro dei tirocinanti e ha lo scopo di fornire un ampio percorso formativo sulle tematiche più rilevanti della professione, conoscenze sulle principali tematiche professionali, di calarsi su problematiche concrete attraverso lo studio di casi aziendali e, più in generale, di promuovere la diffusione dei valori etici e delle competenze professionali dei dottori commercialisti.

Il corso ha una durata di circa 260 ore, distribuite nell’arco di nove mesi, in lezioni da quattro ore collocate in due giornate settimanali, al fine di preservare e integrare le attività svolte durante il tirocinio. Il percorso formativo è strutturato in più moduli, ciascuno relativo ad argomenti omogenei, che coprono le principali aree della professione. Il corso si terrà nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia e alle lezioni teorico/pratiche si affiancheranno business case svolti da professionisti su diversi casi pratici.

Il comitato scientifico, alla quale è demandata l’organizzazione e la gestione del corso di formazione, è formata dal direttore Christian Cavazzoni, dai professori Alessandro Montrone e Laura Schiuma e dai dottori commercialisti Francesco Angeli e Franco Giacometti. Il corpo docente è formato, sia da professori e ricercatori universitari che da professionisti, integrando le figure dei dottori commercialisti con interventi di professionisti di altre categorie, quali avvocati e notai, e con esperti di particolari settori.

Per agevolare l’efficacia della didattica, il numero dei partecipanti è limitato a 30 iscritti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il settantacinque per cento delle lezioni.

Come iscriversi

Per l’iscrizione, entro il 30 ottobre, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine al numero di telefono 075.5058381.