Diventare attori professionisti, c'è la Scuola che conferisce la qualifica europea

Una nuova possibiltà formativa si affaccia nel mondo del teatro: a Perugia, infatti, sarà possibile effettuare una prova per entrare alla SIM | Scuola Internazionale Meyerhold e frequentare il corso professionale di Attore.

Si tratta del primo corso di qualifica professionale al mondo che basa la propria pedagogia esclusivamente sulla Biomeccanica Teatrale di Mejerchol'd come sistema integrato di educazione all’arte della recitazione.

La scuola di recitazione di Micro Teatro Terra Marique APS, centro di residenza artistica, collabora da anni con il comune di Perugia, con la Regione Umbria, con la sede generale dell’INPS, con il MiC – Ministero della Cultura della Repubblica italiana e con numerosi enti pubblici e privati del territorio.

Il titolo rilasciato

L'istituto di formazione rilascia un Certificato di qualifica professionale di Attore 15A06 valida a livello nazionale e secondo il quadro europeo delle qualifiche EQF, ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale D.D. ARPAL n. 1026 del 13.09.21.

Come si svolge il corso

Il corso prevede

* 410 ore di lezioni pratiche

* 30 ore di lezioni teoriche

* 160 ore di tirocinio

Al termine è prevista la realizzazione di

* 1 project work finale

La scuola dispone di

* Docenti Internazionali

* Strutture (sale da lavoro, teatri, aule)

* Un ambiente accogliente e ricco di stimoli



Cosa comprende il percorso

* spettacoli

* prove aperte e processi creativi di artisti ospiti

* tutte le attività di Micro Teatro Terra Marique



Il project work finale potrà essere prodotto e distribuito.



La SIM | Scuola Internazionale Meyerhold è all’interno di Micro Teatro Terra Marique:

* compagnia teatrale dal 1998

* centro internazionale di biomeccanica teatrale del 2004

* residenza artistica multidisciplinare dal 2015

* È riconosciuta dalla Regione Umbria è dal Mic Ministero Italiano Cultura

* Lavora in Italia, Argentina, Brasile, Svizzera, Turchia

* Ha legami con università italiane, canadesi e inglesi



Come iscriversi

Per l'ammissione è previsto un colloquio conoscitivo on line (su appuntamento) e una prova pratica con un laboratorio di tre giorni a Perugia.



Per informazioni si può contattare labiomeccanica@microteatro.it 3470798353