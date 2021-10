Corso di Formazione gratuito per Addetto alla Pescheria, c'è tempo fino al 5 Novembre per iscriversi

Per quanti stanno pensando di trovare lavoro nel mondo del settore alimentare al dettaglio e della grande distribuzione con nuove competenze, arriva una nuova opportunità gratuita di formazione, finanziata con fondi pubblici.

Si tratta del corso per Addetto alla Pescheria organizzato dall'Università dei Sapori di Perugia.

A chi è destinato

Il corso è destinato a disoccupati/inoccupati, giovani e adulti dell'uno e dell'altro sesso, iscritti ai Centri per l'Impiego della Regione Umbria che abbiano compiuto 18 anni o, comunque, assolto al diritto/dovere all'istruzione e formazione. Per i cittadini/e extracomunitari/e è necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Come si svolgerà il corso

Il corso, che inizierà nel mese di dicembre, risponde all’Avviso pubblico SKILLS proposto da ARPAL UMBRIA, sarà composto da 256 ore di aula/laboratorio e 4 mesi di tirocinio retribuito con un'indennità mensile pari a 600,00 euro.

La frequenza al percorso formativo per i 12 selezionati sarà obbligatoria per minimo il 75% delle ore totali di corso e di tirocinio, solo così si potrà accedere all’esame finale per il rilascio dell'Attestato di Addetto alla Pescheria.

Per partecipare è prevista una selezione è c'è tempo fino alle 18.00 di Venerdì 5 Novembre per iscriversi alla prova selettiva per partecipare al corso.

Per richiedere ulteriori dettagli sul percorso formativo o per iscriversi, Università dei Sapori ha organizzato degli Open Day dedicati nelle mattine del 25, 26 e 27 Ottobre dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede di Fontivegge a Perugia.