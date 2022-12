Al via i corsi gratuiti "Upgrade", per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori umbri in vari settori

Per sviluppare le competenze digitali e favorire l’occupazione e la riqualificazione professionale in diversi contesti lavorativi, prenderanno il via in vari comuni dell'Umbria una serie di percorsi formativi gratuiti per tre settori, ‘Meccanica, Produzione e manutenzione di macchine, Impiantistica’, ‘Servizi informatici e delle telecomunicazioni’ e ‘Servizi finanziari e assicurativi’. Ad attivarli è Zefiro, agenzia formativa e per il lavoro accreditata presso la Regione Umbria, con il finanziamento del bando Upgrade, emesso dall’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) Umbria e finanziato dal Programma operativo regionale (Por) Fondo sociale europeo (Fse) Umbria 2014-2020 nell’ambito degli interventi di contrasto all’emergenza Covid-19.

“Durante la pandemia – spiega il direttore generale di Zefiro Christian Simonelli –, le tecnologie digitali hanno permesso a imprese, lavoratori e consumatori di continuare a interagire evitando la paralisi totale di molte attività e dei servizi essenziali e proprio le imprese con piani di investimento già attivi negli ambiti della trasformazione digitale hanno mostrato una maggiore capacità di far fronte all’eccezionale situazione. Promuovere, quindi, un’accelerazione dei processi di digitalizzazione, anche attraverso l’acquisizione e il rafforzamento delle relative competenze digitali, è divenuto un obiettivo strategico, che il singolo cittadino e il sistema economico in generale devono perseguire”.

Quando e come iscriversi ai corsi

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo (e massimo) di 10 persone per ciascun percorso. Ci si può iscrivere a più di uno e devono essere frequentati al di fuori dell’orario di lavoro. Tali corsi rientrano nei progetti di Zefiro denominati ‘Up-ICT, Up-Finance, Up-Industry, prevedono percorsi di breve durata (25-30 ore in media), sono rivolti ad occupati di età compresa tra 18 e 65 anni residenti in Umbria e potranno essere erogati online o in presenza in ben 17 Comuni (Assisi, Attigliano, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Magione, Marsciano, Narni, Norcia, Orvieto, Perugia, Sellano, Spoleto, Terni).

Per ricevere informazioni si può consultare il sito zefirosistemieformazione.com, scrivere a info@zefiro.org o telefonare ai numeri 075.8042416, 328.6562717.

Il programma didattico

L’offerta corsuale si articola complessivamente in oltre 60 opportunità formative che riguardano l’utilizzo professionale dei software di Office Automation di ultima generazione, la progettazione e lo sviluppo di software applicativi con tecnologie JAVA, .NET, ANGULAR, i Database SQl e NoSQL per lo sviluppo di applicazioni Web, AI, Big data, Blockchain, l’Intelligenza artificiale, l’internet of things, le certificazioni Manageriali, il Marketing digitale, la creazione di siti internet integrati con sistemi e-commerce, l’utilizzo dei software CRM ed ERP. Sono previsti, inoltre, corsi su applicazioni software per l’automazione industriale e l’industria 4.0, la modellazione grafica 2D e 3D, i software BIM, i sistemi informatici e reti, il Cloud e la virtualizzazione, la gestione dei servizi IT, il lavoro in team, il benessere organizzativo delle risorse umane e gli strumenti digitali evoluti per la finanza.

“Zefiro – aggiunge Simonelli – opera da 28 anni nei settori della formazione, dei servizi per il lavoro, della consulenza ICT e della finanza agevolata, offrendo alle imprese soluzioni progettuali ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Progetta e realizza interventi di formazione finanziati e non finanziati, rivolti a disoccupati che debbano qualificarsi o riqualificarsi, a lavoratori che vogliano aggiornare le proprie competenze, a manager e imprenditori che intendano crescere e far crescere le proprie aziende in relazione ai mutamenti del mercato di riferimento. La nostra sede principale è ad Assisi ma ne abbiamo altre due, a Foligno e Gubbio e ci avvaliamo anche di sedi temporanee acquisite per lo scopo sull’intero territorio regionale”.