Corsi gratuiti di italiano ed educazione civica per stranieri dei Paesi Terzi, ancora due giorni per iscriversi

L'Università per Stranieri di Perugia fa sapere che c’è tempo fino al 16 febbraio per iscriversi ai corsi gratiuti “CIC to CIC”, nati nell’ambito del progetto FAMI prog-2501 che servono al conseguimento della certificazione linguistica d’italiano, anche ai fini dell'accordo di integrazione e per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

I percorsi di studio CIC to CIC, che prevedono la costante presenza di un tutor, si dividono in tre livelli: alfabetizzazione di livello Pre-A1 (durata: 150 ore, periodo: marzo – maggio 2022, 4 lezioni pomeridiane settimanali di durata di 3 ore ciascuna); lingua italiana e educazione civica di livello A1 (durata: 100 ore, periodo: marzo – maggio 2022, 3 lezioni pomeridiane settimanali di durata di 3 ore ciascuna); lingua italiana e educazione civica di livello A2 (durata: 80 ore, periodo: marzo – maggio 2022, 3 lezioni pomeridiane settimanali di durata di 3 ore ciascuna).

Un test d’ingresso verrà effettuato per accertare il livello di conoscenza dell’italiano dei candidati, cui seguirà per i livelli A1 e A2 un’attività propedeutica di orientamento (10 ore), volta a verificare le effettive competenze linguistiche dei partecipanti e ad analizzarne i bisogni linguistici.

Sono ammessi ai corsi CIC to CIC i cittadini stranieri aventi cittadinanza di un Paese Terzo (extra Unione Europea), residenti in Umbria e maggiori di 16 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, o titolari di protezione internazionale (asilo/status di rifugiato e protezione sussidiaria) / protezione umanitaria.

La domanda d’iscrizione va redatta usando l’apposito modulo riportato nel sito d’Ateneo – www.unistrapg.it), e consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia (Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4 Perugia, piano terra - lunedì /venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00).