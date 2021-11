Corsi di formazione in Umbria: come orientarsi nel mare delle offerte

Sono moltissimi i corsi di formazione anche gratuiti nella nostra regione. Esistono corsi formativi per quasi ogni tipo di figura professionale, ma orientarsi fra le tante offerte senza rischiare di perdere tempo (e denaro) in un percorso che non ci corrisponde può risultare difficile. Vediamo alcuni consigli.

Come scegliere il corso di formazione che fa per te

Innanzitutto è importante avere le idee chiare su che cosa si vuole imparare o perfezionare: già in base a questo primo criterio, la ricerca sarà più semplice. Scegliere l’ente di formazione giusto: non bisogna accontentarsi della prima possibilità che si incontra, ma, una volta ciarito l'ambito formativo che ci interessa, è necessario verificare se l’ente che eroga il corso sia accreditato o meno, se gli attestati di frequenza rilasciati abbiano validità, se l’organizzazione del corso si incastra con le proprie esigenze. Non credere ai miracoli: il corso, da solo, non implica il fatto che automaticamente si troverà un impiego nel settore prescelto! Anche se è previsto un tirocinio, la garanzia di continuare in quella mansione non ce la può dare nessuno. Piuttosto, sarà necessario darsi da fare e intessere relazioni e conoscenze nell’ambito che ci interessa per poi presentare la propria proposta di assunzione.

In questa pagina del sito Regione Umbria è presente il catalogo unico di tutti i corsi di formazione presenti in Umbria in questo momento.

Per una ricerca più circoscritta al Comune di Perugia, si può visitare questo link: https://www.comune.perugia.it/pagine/corsi-di-formazione