Corsi di formazione gratuiti per le aziende del settore agricolo, alimentare e forestale: come partecipare

I lavoratori del settore agricolo, alimentare e forestale potranno beneficiare, a partire da questo mese di Dicembre, di una serie di corsi di formazione gratuiti finanziati dal PSR - Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria, a valere sulla misura 1.1.1, a sostegno della formazione professionale e dell’acquisizione di competenze in differenti tematiche tra cui il turismo e l’enogastronomia, la commercializzazione e il marketing, la sicurezza e la qualità, la gestione dell’impresa agricola, le colture alternative, le produzioni agricole e le coltivazioni.



Sono ben 31 corsi ideati e realizzati dal gruppo FORMA.Azione e Giove In Formatica, che da oltre venti anni si occupa di formazione in diversi ambiti, hanno l’obiettivo di accrescere le competenze chiave, indispensabili per adattarsi ai mutamenti dell’attuale contesto economico. L’intento dei corsi proposti è infatti quello di sostenere le piccole realtà produttive rurali ad ottenere gli strumenti indispensabili a cogliere le opportunità offerte dalle attuali tendenze turistiche e di consumo, reperendo internamente all’azienda, le risorse necessarie allo stare al passo con i tempi, sfruttando ad esempio canali open source come i social network, per promuovere i propri prodotti.



Chi può partecipare ai corsi gratuiti

I corsi proposti, aperti a titolari, soci, legali rappresentanti, dipendenti, coadiuvanti e collaboratori delle aziende del settore agricolo, alimentare e forestale, prevedono lezioni in presenza ed on line, lezioni pratiche, visite in azienda e saranno tenuti da esperti professionisti dei vari settori di interesse.



I corsi riguarderanno diversi argomenti dalla gestione delle imprese agrituristiche e per la qualificazione dell’offerta agrituristica con particolare attenzione, alla luce del sempre crescente interesse, per l’enotursimo e l’oleoturismo, fino alla realizzazione e gestione di una Fattoria Didattica. Ci saranno corsi sulla vendita diretta e la commercializzazione on line dei prodotti, fino allo sviluppo dell’export e dell’internazionalizzazione dell’impresa. Per la gestione aziendale si approfondirà la conoscenza dei nuovi software e applicazioni per la gestione strategica e finanziaria dell’impresa agricola, fino a conoscere l’agricoltura di precisione. Ampio spazio verrà dato alle tipologie di produzioni agricole e coltivazioni ed in particolare alle colture alternative come l’apicoltura e la coltivazione di piante officinali.



Per maggiori informazioni ed iscrizioni ai corsi https://t.ly/o6KN

tel. 075 599 7340 ramadori@azione.com - berti@azione.com

Questi i 31 corsi gratuiti proposti



Ambito Turismo e valorizzazione Enogastronomica

- Gestione dell’impresa agrituristica e per la qualificazione dell’offerta agrituristica;

- Gestione dell’attività enoturistica e/o oleoturistica;

- Qualificazione dell’offerta enogastronomica – base;

- Qualificazione dell’offerta enogastronomica – avanzato.



Ambito Commercializzazione e Marketing

- Comunicazione via WEB e Social Media Marketing per la valorizzazione e la commercializzazione;

- Sistemi innovativi di commercializzazione e marketing per il settore agroalimentare;

- Vendita diretta;

- Internazionalizzazione dell’impresa: lo sviluppo dell’export.



Ambito Sicurezza e Qualità

- HACCP Produzione primaria;

- HACCP BASE;

- HACCP Aggiornamento.



Ambito Gestione dell’impresa agricola

- Gestione strategica dell’impresa: management, gestione finanziaria, programmazione della produzione e riduzione dei costi aziendali;

- Strumenti innovativi di contabilità agraria;

- Strumenti innovativi per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;

- Tematiche fiscali nella gestione dell’impresa, la fatturazione elettronica;

– L’informatica nella gestione aziendale;

- Agricoltura di precisione e utilizzo di ICT, smartphone e applicazioni mobili (e- agricolture).



Ambito Produzioni agricole e coltivazioni

- La manutenzione del verde pubblico e privato;

- Potatura per la vite. Tecniche e teorie di potatura della vite, dalla tradizione all’innovazione tecnologica;

- Potatura per l’olivo. Teorie e pratiche di tecniche potatura dell’olivo, dalla tradizione all’innovazione tecnologica;

- Potatura ordinaria per i fruttiferi. Le principali specie da frutto, tecniche di potatura dalla tradizione alla meccanizzazione e cambiamento tecnico nella gestione del frutteto;

- Orto sostenibile: progettazione e realizzazione;

- Controllo delle fitopatologie del vigneto;

- Controllo delle fitopatologie dell’oliveto.

- Agricoltura biologica;

- Avviamento all’Agricoltura Biologica;

- Diversificazione produttiva: tecniche per la coltivazione delle colture alternative;

- Corso base per l’apicoltura;

- Le piante officinali e le erbe aromatiche - 1° Livello.

- Le piante officinali e le erbe aromatiche - 2° Livello



Ambito Fattoria Didattica

- Operatore della fattoria didattica. Gestire attivita? e sistema della fattoria didattica. Web e social per la valorizzazione delle attivita? didattiche, il territorio e i prodotti locali.