Settimana del cervello, esperti a convegno per indagare l'afasia

In occasione della Settimana del cervello, in programma dall’11 al 17 marzo, l’Aita (Associazione italiana afasici) Umbria, in collaborazione con il Corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Perugia, organizza il convegno ‘Il disturbo afasico, la complessità di un mondo senza parole’, venerdì 8 marzo alle 15 nell’aula 7, edificio B, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in piazzale Settimio Gambuli a Perugia.

Durante il pomeriggio si alterneranno numerosi relatori, professionisti sanitari e volontari dell’associazione, per porre l’attenzione su diversi aspetti dell’afasia, disturbo acquisito del linguaggio causato da lesioni cerebrali, che comporta la perdita totale o parziale di comunicare attraverso il linguaggio orale e/o scritto.

Apriranno il convegno Nicoletta Pauselli, presidente di Aita Umbria, Giampietro Ricci, presidente del Corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Perugia, Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia e Tiziano Scarponi, presidente OdV ‘Cuor di leone’.

“Il convegno è stato fortemente voluto – spiegano dall’associazione – perché uno degli obiettivi che si pone Aita è promuovere la conoscenza del deficit afasico e delle problematiche che vivono le famiglie che si trovano a convivere con questo disturbo”.