Conta la goccia: l’esperimento dell’Università di Perugia per il risparmio idrico

L’Università di Perugia ha lanciato la nuova iniziativa "Conta la goccia", alla quale sono invitati a partecipare studentesse, studenti, il corpo docente e tutti gli interessati.

Il responsabile del progetto è il professor Renato Morbidelli, docente di Gestione delle risorse idriche e infrastrutture idrauliche urbane del dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Ateneo perugino, insieme ai suoi collaboratori.

Ha spiegato Morbidelli: “I partecipanti dovranno effettuare delle letture del contatore dell’acqua dell’abitazione in cui vivono: due letture in una prima fase, per monitorare i normali consumi idrici, e due letture in una seconda fase, durante la quale una serie di messaggi lasciati nell'abitazione cercheranno di sensibilizzare i frequentatori della stessa a non sprecare acqua”.

Un esperimento per sensibilizzare la comunità universitaria al risparmio idrico, un modo semplice e utile per contribuire alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse.

L'obiettivo è dunque quello di quantificare l’effetto reale della sensibilizzazione sul risparmio idrico domestico e avrà come range temporale il periodo compreso tra fine febbraio e fine maggio 2024.

L’operazione richiede pochi minuti per effettuare le letture e per l’invio dei dati rilevati, integrati da alcune informazioni di base su numero di conviventi e caratteristiche degli erogatori presenti nell’alloggio, e potrebbe produrre risultati e risparmi significativi.

Al termine dell’esperimento, alcuni partecipanti, estratti a sorte, vinceranno il cambio gratuito degli erogatori, come miscelatori o doccette, della propria abitazione con prodotti innovativi a basso consumo idrico.



Come aderire all'esperimento:

Gli interessati e le interessate a partecipare potranno iscriversi attraverso questo link https://u.garr.it/A970 e (coloro che sono fuori sede possono partecipare con uno o con entrambi gli alloggi di riferimento).

Dovranno poi attendere l’invio del materiale utile alla sperimentazione (semplici istruzioni, un file excel dove riportare le letture, alcuni messaggi di sensibilizzazione da apporre in corrispondenza degli erogatori).