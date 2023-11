Verso la digitalizzazione del patrimonio culturale umbro: un progetto pilota per formare i professionisti del settore

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la Regione Umbria, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, hanno avviato il progetto pilota “Competenze digitali per il patrimonio culturale” per sperimentare una nuova offerta formativa dedicata alle competenze digitali per il patrimonio culturale. Il progetto ha coinvolto 55 partecipanti che hanno preso parte a due laboratori il 23 e 24 ottobre.

L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare il processo di trasformazione digitale in ambito culturale, partendo dalle esigenze e dalle opportunità del territorio umbro e i formatori hanno fornito strumenti e suggerimenti per migliorare le competenze digitali necessarie appunto per la valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal proposito Antonella Pinna, dirigente regionale del servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche, ha spiegato: “Sono stati individuati una serie di fabbisogni e di competenze da acquisire che potranno portare a indirizzare l’offerta formativa della Fondazione verso i temi più attinenti alla realtà umbra. Dalle preliminari attività di project management, alle elaborazioni tecniche/informatiche, agli strumenti e ai mezzi di comunicazione per la restituzione e divulgazione delle risorse digitali acquisite o da acquisire, al tema del riuso delle risorse nonché dei diritti di acquisizione e di riproduzione”.

E ancora: “L’elemento che ha caratterizzato tutti i tavoli è stata la richiesta unanime di creazione di un metodo di lavoro comune nell’ottica dello scambio reciproco di esperienze, necessarie per condividere una visione comune di sviluppo del Piano Nazionale di Digitalizzazione e di tutte le opportunità che questo offre in tema di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano” conclude Pinna.