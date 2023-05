Appuntamento per le future matricole: Open Day UniPg al Barton Park

L’Università degli Studi di Perugia presenta la sua offerta formativa di primo livello: il tradizionale appuntamento con l’Open Day UniPg è fissato per venerdì 5 maggio 2023, a Perugia, al Barton Park (Viale Giovanni Perari, 13), dalle ore 8.30 alle 19.

Anche in questa edizione, durante l’intera giornata, le future studentesse e i futuri studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo saranno accolti nei punti informativi dei quattordici Dipartimenti dal corpo docente e dalle giovani e dai giovani frequentanti i diversi corsi, così da poter raccogliere tutte le informazioni utili per compiere consapevolmente la scelta del proprio percorso di studio.

Sarà infatti possibile partecipare a lezioni tipo e seminari, interagire con docenti, studenti e studentesse di tutti i corsi di laurea di primo livello, per approfondire le materie di studio, gli sbocchi occupazioni e le opportunità offerte da ogni Dipartimento.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per i seminari è necessaria la prenotazione (i posti sono limitati) che sarà possibile effettuare alla pagina internet dell’evento.

Oltre ai punti informativi dei Dipartimenti saranno presenti anche gli stand del Servizio di consulenza orientativa, che offre un supporto professionale nel gestire al meglio il processo di scelta del percorso di studi; dell’ADiSU, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, cui ci si potrà rivolgere per le informazioni relative alle borse di studio, ai servizi ristorativi e abitativi; delle Segreterie studenti, competenti in materia di procedure amministrative e agevolazioni economiche; dell’Internazionalizzazione, che soddisferà ogni richiesta di informazioni rispetto alla mobilità all’estero; dell’Accesso programmato, per conoscere le modalità di partecipazione ai test; dell’Inclusione, per conoscere servizi di Focus Pedagogico-didattico, Focus Psicologico, Inl@b, Laboratorio di Tecnologie Inclusive, il CUG e lo Sportello antiviolenza di Ateneo; dei Servizi a studenti con disabilità e/o DSA; lo stand del Merchandising di Ateneo.

Su iniziativa del corso di laurea in Scienze motorie e sportive dalle ore 11 alle 12.45 sono previsti corsi di attività sportiva, lezione di aerobica e corpo libero.