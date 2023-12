Ultimi giorni per iscriversi alla Scuola di Paleoantropologia: il più importante corso di formazione sull’evoluzione umana

Il termine per iscriversi alla Scuola di Paleoantropologia, il principale evento formativo in Italia sul tema dell’evoluzione umana, promosso dal Dipartimento di Fisica e Geologia e dal Centro d’Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università di Perugia, è fissato per le ore 12 del 7 gennaio 2024.

La Scuola, giunta alla tredicesima edizione, si terrà a Perugia dal 19 al 24 febbraio 2024 e le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, Palazzo delle Scienze, in piazza dell’Università.

Quest’anno il tema scelto è il DNA antico, che permette di ricostruire la storia evolutiva dell'uomo e le sue relazioni con le altre specie. La Scuola prevede anche una parte pratica in Tanzania, dove i partecipanti possono collaborare al progetto THOR, che studia i siti paleoantropologici della regione.

Diretta dal professore Marco Cherin, la Scuola propone un’offerta didattica articolata su due livelli, il primo è di formazione di base aperto a studenti, laureati, dottorandi, insegnanti e semplici appassionati, ha come obiettivo offrire una conoscenza di base nel campo della paleoantropologia e delle discipline correlate.

Il secondo livello, workshop tematico, è un corso specialistico e professionalizzante focalizzato, di anno in anno, su uno specifico tema o approccio metodologico. Dedicato a partecipanti con buone basi in paleoantropologia e/o discipline correlate, che siano interessati ad approfondire la tematica in esame.

Interverranno inoltre relatori di grande prestigio come Cristina Cattaneo, professore ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Milano, Eske Willerslev che detiene le cattedre in Ecologia ed Evoluzione presso l’Università di Cambridge e Lorenzo Possenti appassionato di natura e apprezzato dalle maggiori istituzioni scientifiche del mondo.