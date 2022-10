Analisi e gestione dei dati nelle organizzazioni del Terzo settore, Fondazione Perugia lancia un corso gratuito per il no profit

La gestione dei dati è un aspetto fondamentale nella società attuale e lo sarà sempre di più in quella futura. Per questo motivo Fondazione Perugia lancia un nuovo nuovo percorso formativo dedicato alle organizzazioni non profit del territorio. Obiettivo: imparare a gestire i dati per progettare il futuro.

Cos’è Data for Impact?

Si tratta del primo percorso di formazione totalmente online per lo sviluppo di conoscenze e competenze sulla gestione dei dati (data management) per gli operatori del Terzo Settore del territorio di competenza della Fondazione Perugia.

Con questa iniziativa continua la sinergia, per un supporto concreto e pratico al Terzo Settore del territorio, tra Fondazione Perugia e TechSoup cominciata con la positiva esperienza del percorso formativo Next Non Profit.

TechSoup è la piattaforma internazionale che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad intraprendere il proprio percorso di trasformazione digitale.

Come è articolato il corso

Il corso sarà articolato in dodici sessioni online di livello base della durata di due ore ciascuna per scoprire strumenti e competenze necessari a gestire, connettere e analizzare i dati della propria organizzazione per prendere decisioni strategiche in modo informate.

L’obiettivo è aumentare la propria consapevolezza sull’importanza di un uso integrato dei dati ed acquisire quelle competenze e conoscenze digitali utili a saper gestire in modo strategico i dati generati dalla propria organizzazione.

“La gestione consapevole dei dati è un tema fondamentale per le nostre organizzazioni Non Profit: essa è dirimente per prendere decisioni strategiche informate e capaci di generare maggiore impatto su comunità e territori.” Così Fabio Fraticelli, direttore operativo di TechSoup Italia, trainer del percorso in partenza con la prima sessione il 6 dicembre 2022.

“In un panorama in cui la mole di dati disponibili diventa sempre più abbondante – sottolinea Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia – è essenziale comprenderne l’importanza e imparare a gestirla in modo efficiente e funzionale. I dati, se correttamente analizzati, possono orientare le scelte e i percorsi di crescita anche delle organizzazioni del Terzo settore. Sono convinta che la collaborazione con TechSoup, già sperimentata con successo in altre occasioni, possa rappresentare un’ulteriore opportunità di sviluppo digitale per le organizzazioni del nostro territorio”.

Le novità e i temi di questa edizione

Il percorso è totalmente gratuito e, dopo la prima sessione in presenza, le restanti 11 si svolgeranno totalmente online su Zoom garantendo massima interazione e scambio di esperienze tra partecipanti e trainer. Il lavoro durante le sessioni sarà funzionale alla produzione di un project work come applicazione pratica di quanto appreso.

Tre saranno i focus su cui verteranno i contenuti di questa full immersion formativa sul data management:

Dati – come connettere diverse sorgenti di dati, modellarli e visualizzarli a partire da semplici fogli di calcolo

Donazioni – imparare a gestire dati relativi a donazioni (redditività per canale, per tipo di donatore, per campagna)

Progetti – gestire in modo integrato i dati relativi a progetti (proventi, costi diretti, costi indiretti) più o meno complessi

Il percorso vuole offrire l’opportunità agli enti di Terzo Settore di diventare protagonisti dei cambiamenti che la trasformazione digitale sta generando e iniziare un percorso consapevole di maturità digitale che aiuti a cogliere a pieno le sfide e le opportunità che l'attuale frangente storico ci pone.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita previa compilazione del form di candidatura. Il percorso è di livello base e riservato agli operatori del Terzo Settore del territorio di competenza di Fondazione Perugia. Una volta compilato il form, si riceverà l’esito della selezione via mail. Le candidature sono aperte dal 10 ottobre fino alle ore 18.00 del 9 novembre 2022.

Per scoprire il percorso e candidarsi: https://page.techsoup.it/percorso_formativo/data-for-impact-2022-2023/