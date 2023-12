All'Università di Perugia il meeting del Dottorato di ricerca d’interesse nazionale in Catalisi

La chimica e soprattutto la catalisi sono discipline scientifiche di grande rilevanza per lo sviluppo economico e sociale del sistema Paese e si applicano a settori cruciali, dalla produzione di energia elettrica a quella dell'idrogeno, dai polimeri ai materiali semiconduttori, dai prodotti fondamentali della chimica fine - fertilizzanti, aromi, additivi, fino alle molecole farmacologicamente attive.



A riguardo l'Università di Perugia ospiterà il 18 e 19 dicembre 2023 il kick-off meeting del Dottorato di ricerca d'interesse nazionale in Catalisi, un ambizioso progetto di alta formazione e di ricerca scientifica che coinvolge 26 università italiane, 5 enti di ricerca e 15 aziende, che sostengono il corso cofinanziando borse di studio o partecipando al suo collegio docenti.

Coordinatore nazionale del corso è il professore Luigi Vaccaro del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie dell’ateneo perugino.

I lavori a Perugia si svolgeranno nella Sala dei Notari del Palazzo Priori il 18 dicembre alle ore 15 e continueranno il giorno successivo alle ore 9.

Lo Studium, oltre a coordinare il corso di Dottorato, partecipa alle sue attività con numerosi docenti afferenti: i professori Alceo Macchioni, Stefano Santoro, Giovanni Bistoni, Pierluigi Gentili, Ferdinando Costantino, insieme alle professoresse Assunta Marrocchi e Daniela Lanari.