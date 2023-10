Un ciclo di incontri per sensibilizzare sulle tematiche della legalità nel settore agroalimentare

Il ciclo di “Laboratori Agroalimentare Legalità” verrà inaugurato a Perugia, nel complesso monumentale di San Pietro, con l’incontro “Agromafie e caporalato”, lunedì 6 novembre 2023, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di non distogliere lo sguardo dalle problematiche illegali del settore agroalimentare. Una formazione diretta a riguardo riveste un’utilità di assoluto rilievo per le studentesse e gli studenti, nonché per i professionisti che si accingono a operare, o che già operano, nel settore. In Italia, infatti, tale ambito ha una primaria importanza economica e sociale e l’azione dei professionisti, dei giovani studiosi e degli stessi studenti e studentesse costituisce una risorsa strategica per l’intero settore.

A riprova del forte interesse istituzionale per questo genere di iniziative, gli eventi sono organizzati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.

Sarà il rettore Maurizio Oliviero a porgere i saluti istituzionali e ad aprire il laboratorio di lunedì, che sarà coordinato da Jean-René Bilongo, presidente dell’Osservatorio Placido Rizzotto. Seguiranno gli interventi di Francesco Carchedi de “La Sapienza Università di Roma” e di Sara Posa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. Alcuni casi di studio saranno poi affrontati da Stefano Giubboni dell’Università di Perugia, dal vice presidente della Cia Nazionale Matteo Bartolini e dal Direttore del Dipartimento DSA3 UniPg Gaetano Martino.

Un’occasione importante per approfondire le conoscenze e le competenze necessarie per contrastare le forme di illegalità e di violazione dei diritti umani che minano il valore e il prestigio del mondo dell'agroalimentare.