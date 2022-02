Accademia Hbd di Perugia, formazione gratuita per parrucchieri

Che la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei lavoratori siano fondamentali per competere nel mercato è ormai certo, che il dipendente di un’azienda possa farlo in maniera gratuita è ancora poco noto. È quanto conferma l’hair stylist Claudio Barcaccia, imprenditore del settore moda capelli da oltre trent’anni e fondatore nel 2004 dell’accademia di alta formazione per parrucchieri ed estetiste Hairbeautydiffusion (Hbd) di Perugia, che ha avviato da poco il programma di formazione 2022.

Aderendo ad un fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua, infatti, le imprese possono realizzare piani formativi a vantaggio delle proprie risorse umane e dello sviluppo aziendale senza alcun costo.

“L’adesione ai fondi interprofessionali – ha spiegato Barcaccia – permette alle imprese di accedere a dei fondi senza restrizione, in virtù della quota versata al fondo stesso. Una quota fissa pari allo 0,30% dei contributi che l’azienda versa all’Inps, detta anche ‘contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria’. Una somma che è obbligatorio versare appunto e che dunque andrebbe ‘sprecata’ se non la si sfrutta. Può essere, dunque, impiegata per la formazione e quindi per la crescita professionale dei dipendenti. HBD ha inserito i suoi percorsi formativi sul catalogo del fondo FonARCom e tutti i saloni aderenti a questo fondo possono frequentare i nostri percorsi accademici in maniera gratuita, perché è il fondo che paga l’Accademia”.

Un’opportunità anche e soprattutto per chi ha bisogno di imparare ma non ha le risorse economiche necessarie per pagarsi corsi di formazione, in un settore, come quello della moda capelli, dove essere aggiornati fa la differenza.

“All’interno della nostra Accademia – ha specificato Barcaccia – abbiamo diversi percorsi formativi, tra cui quello chiamato ‘Il Metodo’, dedicato al metodo di base delle varie discipline. Si articola in 156 ore di formazione teorica e pratica, fino a giugno, e tratta delle regole del taglio, piega, colorazione e ‘care’, ovvero cura, dalla detersione ai trattamenti per cute e capelli. A marzo, inoltre, inizieremo un percorso dedicato alla consulenza della cliente in cui presenteremo le nostre proposte 2022, realizzate con il team di stilisti Wella che si occupa delle tendenze moda. Quest’anno siamo partiti da un ‘bisogno’ ed è nata una collezione per capelli lisci, mossi e ricci, per cui per ognuno di questi tipi di capelli vedremo la trasformazione stilistica e tecnica che abbiamo pensato”.

Per avere informazioni su come accedere ai corsi dell’accademia HBD attraverso il fondo FonARCom si può chiamare il numero verde 800.300.890, mentre per restare aggiornati su tutte le iniziative di Hbd si può seguire la pagina Facebook @hairbeautydiffusion.perugia ed Instagram Hbd_pg