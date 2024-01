Spazio Musica: il centro musicale per i giovani di Perugia

La città si prepara ad accogliere un’iniziativa musicale unica nel suo genere, che darà ai giovani la possibilità di incontrarsi e di esprimersi attraverso la musica. Un centro dove si potrà suonare, cantare, ascoltare e scoprire nuovi generi e culture musicali, senza pregiudizi né limiti. Un’esperienza di crescita personale e di dialogo interculturale, resa possibile dal linguaggio universale della musica.

Il progetto è stato presentato oggi, venerdì 12 gennaio, nella sala San Tommaso in piazza del Melo a Perugia. Spazio Musica è un’iniziativa del Comune di Perugia per promuovere la musica tra i giovani della zona sociale 2. Offre corsi, masterclass, eventi, sala prove e di registrazione gratuiti con professionisti qualificati come Gioia e Federica Fruttini docenti di pianoforte, Silvia Pierucci docente di canto, Gerardo Grande docente di chitarra e Alessandro Tenerini tecnico audio e produzione.

La direttrice artistica Gioia Fruttini ha sottolineato il crescente interesse per il progetto, che “già conta 40 iscritti e cento manifestazioni di interesse”.

Il vicesindaco Tuteri ha parlato del progetto come un modo per contrastare il disagio giovanile e favorire l’aggregazione attraverso la musica: “Abbiamo voluto Spazio musica perché la musica è una forma di comunicazione mai divisiva, più utile delle parole per fare comunità. Un ottimo strumento per creare quell’aggregazione che contrasta il principale nemico del benessere psicologico: la solitudine. Per contesto non potevamo che scegliere una piazza, luogo di socializzazione per eccellenza”.

Oltre a Tuteri hanno partecipato alla presentazione il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sviluppo economico e alla partecipazione Gabriele Giottoli, la rappresentante dei Laboratori musicali di Giò, Gioia Fruttini, insieme a Mauro Brugnoni in rappresentanza di Libertas Amatori Nuoto e Nice Group, e il dirigente del Comune di Perugia Roberto Ciccarelli.

La conferenza stampa è stata preceduta da una performance musicale che ha visto protagonisti quattro studenti universitari: Lucrezia Vagnetti, Lou Nathalie Morelli, Raffaele Melloni e Enrico Bernardini.

L’assessore Giottoli ha sottolineato: “L’amministrazione ha il compito di dare opportunità più che speranze, di perseguire obiettivi e di realizzarli, e qui c’è una piazza da utilizzare appieno” ha concluso l'assessore.

Per partecipare al progetto è necessario esprimere la propria manifestazione d’interesse compilando l’apposito form.