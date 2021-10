Zerocalcare a Perugia, appuntamento in piazza Birago per parlare di Kurdistan

Grande attesa a Perugia per l'appuntamento con il celebre fumettista Michele Rech, meglio conosciuto come Zerocalcare, che sarà protagonista domani (sabato 23 ottobre) con Chiara Cruciati (giornalista del Manifesto) dell'incontro '#kurdistanexpress. Dal nord Iraq al Rojava del confederalismo democratico' , organizzato dallo spazio culturale Popup. "Come ricorderete dall'Europeo - che abbiamo vinto - non abbiamo tantissime sedie - spiegano gli organizzatori sulal loro pafina social -, quindi se potete, soprattutto se abitate vicino, vi consigliamo di portarvi uno sgabellino da casa. Grazie".

Poi alcuni consigli:

"Visto che magari per l'occasione verrà anche qualcuno che non ci conosce, non è mai stato prima in piazza Birago e non è pratico della zona, ecco a voi alcuni utili suggerimenti per vivere l'esperienza in maniera soddisfacente (e per maniera soddisfacente potrebbe anche semplicemente intendersi non farsi rimuovere la macchina dai vigili):

1. se abitate in zona o comunque a PG centro o comunque vicino: venite a piedi.

2. se non potete venire a piedi ma potete prendere i mezzi (bus/treno) FATELO: la stazione di Fontivegge è a 10 minuti a piedi da noi

3. se dovete per forza prendere la macchina, ok, ma almeno cercate parcheggio nell'ordine: nell'area sosta di piazzale Bove (10 minuti a piedi), nel parcheggio della Montessori (cercate su google, 5 minuti a piedi), nel parcheggio della chiesa (cercate su google, 2 minuti a piedi). Via Birago è stretta e ci sono pochi posti macchina, non tentate la sorte".