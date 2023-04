Zafferano, l'oro rosso dell'Umbria al centro di un convegno. E poi la cena

Una tavola rotonda sullo zafferano in Umbria, tra proprietà, modalità di utilizzo e business: si terrà martedì 18 aprile alle 17, nella sala dell’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, l’evento dedicato a una delle spezie più antiche al mondo, la più costosa, non a caso definita “l’oro rosso”, ancora poco conosciuta in Umbria malgrado la nostra regione sia la terza in Italia per produzione di zafferano. L’evento è patrocinato dal Comune di Gubbio, che fa parte dell’Associazione Città dello zafferano, e dal Gal Alta Umbria e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’agronomo Luciano Giacchè, del nutrizionista dr. Andrea Valigi, della farmacista ed erborista Ilaria Martiri, di Giuseppe Marino Nardelli, storico, del presidente dell’associazione dello Zafferano Italiano Claudio Giampiccolo, coordinati da Giacomo Marinelli Andreoli.

L’iniziativa, organizzata da Andrea Giacometti, eugubino produttore di zafferano con marchio Opera Lo Zafferano, vede la collaborazione delle associazioni di categoria, dell’Associazione dello Zafferano Italiano, di Confcommercio e Fida, Cna, Università dei Sapori, Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Gubbio. Il convegno è aperto a tutti, ristoratori, gestori di enoteche e negozi di prodotti alimentari, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, e in genere aziende del settore agroalimentare, profumerie, aziende farmaceutiche e aziende cosmetiche, ma anche curiosi, amanti della cucina e appassionati. Anche i produttori di zafferano avranno la possibilità di presentarsi e raccontare i loro prodotti. Alla fine del convegno, alle 20, seguirà una cena, con menù completo a base di zafferano, al Ristorante La Taverna del Lupo, aperta a tutti coloro che volessero gustare piatti color oro.