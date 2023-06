XX Giugno, il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni del XX giugno entrano nel vivo con gli eventi previsti per la giornata-clou.

Ecco il programma:

-Alle 10 in borgo XX giugno deposizione di una corona d’alloro al monumento di caduti del XX giugno 1859, alla lapide che ricorda l’ingresso delle truppe alleate a Perugia nel 1944 presso la fondazione Agraria ed alla lapide che ricorda i- patrioti fucilati nel 1044 dai nazi-fascisti presso il poligono di tiro.

-alle 11 al civico cimitero deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti.

-alle 11.30 in piazza Ruggero Puletti deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi.

-alle 12 in sala dei Notari iscrizione all’albo d’oro.