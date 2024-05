XX Giugno, a Perugia è Festa Grande: tutti gli appuntamenti in programma

Festa Grande per il XX Giugno. Questa mattina, nella sede della Società di Mutuo Soccorso, in via dei Priori 32, è stato presentato il calendario degli eventi di “XX Giugno Festa grande 2024” in programma da 1 al 30 giugno. La manifestazione, giunta alla decima edizione, non avverte crisi, anzi il programma si arricchisce anno dopo anno con un un significativo aumento di associazioni cittadine che vi aderiscono e vi lavorano con quelle che inizialmente lo hanno promosso. A relazionare il programma, questa mattina, sono intervenuti : Giovanni Brozzetti, Presidente della Famiglia Perugina; Stefano Vaselli, della Banca del Tempo Vivi il Borgo; Renzo zuccherini , della società del Bartoccio; Massimo Sportolari e Fabrizio Croce, dell’Associazione Borgobello; Cesare Barbanera, Primo Tenca e Sandro Bellu, per la Società del Muto Soccorso.

Quindi, per tutto il mese di giugno sono previste mostre, presentazione di libri, visite guidate e momenti culturali. Le iniziative in calendario, alle quali contribuiscono, nei giorni prima e dopo la ricorrenza, rappresentano un insieme di attività di approfondimento culturale, testimonianza storica d’ispirazione civica, momenti di socialità e convivialità nel segno della solidarietà e dell’inclusione. La Festa Grande XX Giugno è un’aggregazione spontanea dove, accanto ai fondatori quali il Circolo Arci Ponte d’Oddi, la Famiglia Perugina, la Società del Bartoccio e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel tempo hanno aderito liberamente l’Associazione Borgobello, Associazione Tangram, Associazione Vivi il Borgo, Biblioteca delle Nuvole, Circolo Arci Porco Rosso, Città del sole ONLUS, Comitato ANPI di Perugia, Comitato Studenti Medi, Cronache Ribelli, Libera Umbria, Museo del Gioco e del Giocattolo, Realmente Associazione, Società del Gotto, Teatro di Figura Umbro e numerose altre realtà del variegato mondo della cultura e della promozione sociale di Perugia.

Anche in questa edizione 2024 si è consolidato il desiderio e la volontà del nutrito gruppo di Associazioni ed Enti cittadini di unirsi nel coordinare un programma di attività finalizzate a celebrare degnamente una giornata di autentica festa cittadina per la città di Perugia, quale è, da sempre, la ricorrenza del XX Giugno che si è andato formando e fortificando nella consapevolezza di fare la cosa giusta per la città ricompattandola attorno a principi e valori che ne hanno ispirato la storia, ma anche riconnettendola alle criticità contemporanee. Infatti, all’incontro di presentazione, è stata rimarcata quanto la festa del XX Giugno rappresenti due momenti storici : quello del 1859 e quello del 1944 al quale si è poi aggiunto una terza ricorrenza, quella della marcia della pace. Lo scopo è di consolidare gli eventi che restino nella memoria di tutti e che sia di esempio per guardare avanti. Questo il calendario fficializzato degli eventi in scaletta fino alla fine del mese di giugno.

XX Giugno Festa Grande: è l’evento identitario per la città di Perugia

Dal 1 al 30 giugno: in mostra il Plastico dei luoghi del XX Giugno realizzato dal modellista Sandro Raspa (a cura del Museo del Giocattolo) con Vetrina del Museo del Giocattoli, in via Oberdan.

Martedì 11 giugno: alle ore 17,30 “Le città di Perugia”con la presentazione degli atti del convegno (a cura del Circolo di Ponte d’Oddi). Relatori: Marco Grignani, Vanni Capoccia, Aldo Ranfa

Sala ex Saffa, sede evento in corso Garibaldi 185.

Dal 12 al 20 giugno: “Mafioso pagliaccio” è la mostra dei disegni e bozzetti di Giuseppe Fava (a cura di Libera Umbria) presso la ex chiesa di S. Anna in Borgo XX Giugno.

Venerdì 14 giugno: alle ore 17,30, “Alleati a Perugia nel 1944”. Cronache e diari inediti, presentazione del libro di Andrea Maori,

Presso la Biblioteca S. Matteo degli Armeni, via Monteripido 2.

Sabato 15 giugno: alle ore 17,30 “ L’acquedotto invisibile”

presentazione del volume (a cura del Circolo di Ponte d’Oddi)

Presso il Circolo di Ponte d’Oddi.

Lunedì 17 giugno: alle ore 17,00, “20 Giugno 1859”. Fatti, personaggi e cronaca, con una mostra documentaria (a cura di Società Mutuo Soccorso e Archivio di Stato) presso il Salone della Biblioteca Quattrocentesca dell’Archivio di Stato di Perugia

Con inaugurazione e i saluti di Cinzia Rutili, direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia. Sono previsti gli interventi di Valerio Marinelli, Presidente delle Società di Mutuo Soccorso di Perugia, e di Anna Alberti, archivista presso l’Archivio di Stato di Perugia.

Dal 18 al 30 Giugno: “ 6xMille”. I Garibaldini umbri che fecero l’impresa, con una mostra Domus Pauperum, in Corso Garibaldi (a cura di Vivi il Borgo e Banca del Tempo) con la presentazione nella data del 18 giugno, alle ore 18:00.

Mercoledì 19 giugno: alle ore 18,00, “Le lapidi risorgimentali a Perugia”. Camminata con Renzo Zuccherini, e i canti del Coro dei Pezzenti (a cura di NaturAvventura) con partenza da corso Garibaldi ex Saffa.

Giovedì 20 Giugno: alle ore 10,00, si terrà la “Partecipazione alle cerimonie ufficiali” Monumento al XX Giugno alle ore 17,00. “Non più di frodi la codarda rabbia…”, narrazioni sui luoghi del XX Giugno, con Roberto Biselli, Mirco Bonucci, Caterina Martino e Giulia Zeetti (a cura di Borgobello) con partenza dal Monumento al borgo XX Giugno.

Venerdì 21 giugno: alle ore 18,00, “Prima che tu sorridi, io ho sorriso”, parole e musica per Aldo Capitini, con Diego Mencaroni, la Nuova Brigata Pretolana e Anna Maria Farabbi (a cura di Società del Bartoccio e Famiglia Perugina) presso l’Arena di Borgo Bello.

Sabato 22 giugno: pedalata celebrativa del XX Giugno e Visita al Cimitero Monumentale “Conosciamo ed onoriamo i Protagonisti“ (a cura di Fiab Perugia Pedala Aps).

Ore 9:45 Appuntamento al Cimitero monumentale di Perugia, alle ore 10:00 inizio visita al Camposanto, alle

ore 11:30 partenza pedalata per i Ponti (25 km D+250) e per concludere alle ore 12:30 arrivo al Monumento a Borgo XX Giugno.

Sabato 22 giugno: alle ore 18,00, Concerto di musiche erranti tra Oriente e Occidente con il “Duo Malastrana”, con Luciano Biondini e Mosè Chiavoni presso la Basilica di S. Pietro.

Sabato 22 giugno: alle ore 21.00 spettacolo teatrale “Ho volato sopra il XX Giugno” su Abdon Menicali, il prete patriota e altri personaggi minori del risorgimento umbro

con Giulia Zeetti e Mirco Bonucci, proiezioni di Luciano Zeetti.

Location presso i Giardini Caselli Moretti, sotto S.Ercolano.

Venerdì 28 giugno, alle ore 17,30, “XX Giugno 1944”. Il CLN Provinciale di Perugia fra Resistenza, Liberazione e dopoguerra. La memoria popolare dell’evento con Tommaso Rossi. Letture a cura di Laav Perugia (a cura di Calendario Civile) Circolo di Ponte d’Oddi.

Sabato 29 Giugno, alle ore 10,30 “Sporsi all’urna la trepida man”. Storia di Alinda Bonacci Brunamonti tra poesia e impegno civile

con laboratorio esperienziale, con Caterina Martino e Monica Grelli a cura della Società di Mutuo Soccorso, via dei Priori 32.