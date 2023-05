Wine tour, pic nic e sapori da scoprire: una stagione da gustare da Lungarotti. E si parte con Cantine Aperte

Prezzo non disponibile

Sarà una stagione enoturistica frizzante, cosmopolita e ricca di appuntamenti quella di Lungarotti, storica azienda vitivinicola di Torgiano, nel cuore dell’Umbria. Una carrellata di eventi animerà i mesi di maggio e giugno per vivere e assaporare la Lungarotti Experience.

Si parte sabato 27 maggio con Cantine Aperte, il tradizionale appuntamento dedicato agli enoappassionati e curiosi che potranno visitare le cantine di Torgiano e Montefalco e assaggiare i vini. Anche quest’anno, il leit-motiv della manifestazione sarà l’educazione al bere consapevole, messaggio di cui Lungarotti si è sempre fatta promotrice e che si concretizzerà in una serie di iniziative, solo su prenotazione, per valorizzare il significato etico del vino, raccontarne la storia e il lavoro dei vignaioli e le peculiarità dei vini che vanno sempre consumati con moderazione e consapevolezza. La manifestazione prosegue domenica 28 con wine tour, picnic, laboratori didattici gratuiti e tante altre esperienze in cantina e all’aria aperta, sia a Torgiano che a Montefalco.

La stagione di appuntamenti continua a giugno con una novità assoluta: “Bolle a Torgiano”, evento dedicato agli appassionati di bollicine che si terrà domenica 18 e lunedì 19 giugno sotto il portico della cantina. In degustazione ci saranno 8 champagne di alcuni produttori di nicchia che Lungarotti ha scelto di distribuire, oltre ai brut dell’azienda di Torgiano. Per l’occasione saranno presenti i vigneron francesi che racconteranno al pubblico le loro storie e la passione che li muove.

Il 21 giugno è un’altra data da segnare sul calendario: dopo la riapertura a maggio, l’Osteria del Museo – situata accanto al Museo del Vino di Torgiano e a due passi dal Museo dell’Olivo e dell’Olio – darà il via ad un ciclo di cene etniche accompagnate dai vini di Lungarotti. Si comincia mercoledì 21 con le specialità della cucina greca e si proseguirà esplorando le pietanze tradizionali dei paesi mediterranei e non solo. Un viaggio tra le culture che ricalca il percorso del Museo del Vino, creato da Lungarotti, incentrato sull’importanza del nettare di Bacco nell’immaginario collettivo dei popoli che hanno abitato, nel corso dei millenni, il bacino del Mediterraneo e l’Europa continentale.

Infine, per tutta la stagione, proseguono i wine tour, il trekking, i picnic tra i vigneti sia a Torgiano che nella tenuta BIO di Montefalco, per immergersi nella natura e scoprire come nasce un vino, dal grappolo alle bottiglia.