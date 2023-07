Weekendone, due giorni di musica e arte con il Roghers Staff

La due giorni di eventi del “Weekendone", con diversi appuntamenti in programma, trasformerà piazza del Melo a Perugia in un palcoscenico che vedrà nelle giornate di venerdì esibirsi musicisti di vari generi e sessioni di Live Painting.

I sabati saranno invece dedicati a spettacoli di stand-up comedy, con comici professionisti e non che saliranno sul palco per intrattenere il pubblico con le loro battute ed aneddoti. Le serate avranno inizio intorno alle 18.30 e saranno accompagnate da un aperitivo organizzato da Pinturicchio Cafè Kitchen, un Djset, tavoli e sedute per godersi a pieno il tramonto su una delle terrazze panoramiche più belle e sottovalutate della città. Le serate si concluderanno intorno alla mezzanotte.

L'iniziativa fa parte del più ampio progetto "S.W.I.T.C.H. O.N - Il Palazzo della Musica, dell'Arte e della Cultura per l'Inclusione Sociale", attivato grazie al sostegno della Fondazione Perugia, un luogo in pieno centro storico dedicato alla socialità e alla cultura, con spazi aperti al pubblico quotidianamente, che ha iniziato il suo percorso per diventare uno dei fulcri delle attività sociali e degli eventi nella regione. Questo progetto è il risultato di una partnership ufficiale tra il Comune di Perugia, Aucma e la Roghers Staff APS, due delle realtà più longeve nella promozione dell'arte e della cultura nel territorio.

L’iniziativa rappresenta una naturale evoluzione del percorso sociale e artistico che lo staff ha intrapreso da anni attraverso il volontariato attivo dei giovani per la "rivitalizzazione" del centro storico di Perugia, al fine di favorirne un uso consapevole e produttivo da parte della comunità studentesca e giovanile.

Oltre agli eventi per l’intrattenimento, il progetto ha già avviato tirocini di formazione per gli studenti dell'Università di Perugia e dell'Università degli Stranieri di Perugia. Inoltre, le attività previste si integrano in stretta sinergia con le iniziative di welfare già attive in Piazza del Melo come lo "psicologo di quartiere", centro d'ascolto “occhi aperti”, offrendo a tutta la popolazione, con particolare attenzione ai giovani, un luogo aperto, accogliente e accessibile.

La prima edizione di "WEEKENDONE - progetto S.W.I.T.C.H. O.N" si terrà il 21 e 22 luglio e promette di essere un evento imperdibile, che unisce la musica, l'arte e la cultura in un'unica esperienza coinvolgente.