Weekend tra teatro e maschere di Carnevale. Al Sonora torna l'appuntamento con Bella Ciao

Qualche suggerimento per il lungo fine settimana con il Carnevale che incombe con le sue maschere e i suoi carri. Storico l'appuntamento di Sant'Eraclio che inizia le "danze".

Ma per i prossimi giorni le offerte sono diverse. Per il teatro, doppio sold out per i prossimi appuntamenti in cartellone per la stagione del Teatro Lyrick di Assisi.

Venerdì 3 febbraio ad andare in scena sarà Angelo Pintus con il suo nuovo spettacolo dal “Bau”. Di cosa parla lo spettacolo? Ecco come lo descrive Pintus: «Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare».

Sabato 4 febbraio sarà la volta di Maurizio Lastrico con "Lasciate ogni menata voi che entrate", monologo teatrale firmato dall’attore, comico e cabarettista genovese in cui l’interazione con il pubblico gioca un ruolo fondamentale.

Ruolo cardine nello spettacolo, lo hanno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, raccontando con ironia incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città.

Da domenica iniziano le sfilate del Carnevale di Sant’Eraclio.

Doppio appuntamento con le gite guidate del Gran Tour Perugia. Per gli appassionati della house, domenica 5 al Sonora di Sant’Andrea delle Fratte torna l’appuntamento con Bella Ciao.

Per i più piccoli, al Teatro Brecht “Nel bosco Addormentato” e al Teatro di figura, “Storie in soffitta”.