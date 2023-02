Scoprire San Bevignate e i “Romeo e Giulietta” di Perugia

Tornano le visite guidate e i percorsi di trekking urbano del fine settimana con Gran Tour Perugia. Si parte sabato, alle 16, sarà l’occasione per conoscere la storia dei “Romeo e Giulietta” di Perugia. Negli archivi di famiglia, Uguccione Ranieri Di Sorbello rintracciò gli atti di un processo che nel Seicento fece molto scalpore in città e non solo. Quello a carico di due giovani amanti che finirono la loro esistenza giustiziati per mano del leggendario mastro Titta “er boia de Roma”. Da questi documenti è nato il libro “La bella in mano al boia” che ha ispirato questa visita guidata a tema San Valentino nei luoghi narrati.

Domenica doppio appuntamento con le storie cittadine. Alle 10.30 visita guidata “San Bevignate e i templari”. Con la chiesa e le sue decorazioni duecentesche e la fullonica, il complesso di San Bevignate è un unicum nel mondo. Alle 15.30, invece, la Perugia Etrusca. Seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città percorrendo un percorso di trekking urbano nel centro storico e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell'acropoli poco conosciuti, faremo una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini.