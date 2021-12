Turismo e tradizioni, Scheggino diventa il Borgo di Babbo Natale

Scheggino è pronto a trasformarsi nel “Borgo di Babbo Natale”. Appuntamento il 4 e 5 dicembre.

Una due giorni ricca di eventi e di attività in cui i bambini e le famiglie potranno respirare appieno la magica atmosfera del Natale e vivere momenti emozionanti. Tantissime le iniziative gratuite e le novità di quest’anno tra cui: il “Mondo animato di Pinocchio”, con tutti i personaggi della famosa fiaba, ma anche i must di sempre: conoscerete la Befana, i magici elfi e la chiromante, sarete accompagnati dalle note dei natalizi zampognari, potrete ristorarvi gustando tutte le specialità del Natale e fare un giro sul trenino o sulla slitta di Babbo Natale.

“Ringrazio tutti i volontari che sono scesi in campo per la realizzazione del Borgo di Babbo Natale divenuto un appuntamento fisso nel calendario – commenta il sindaco, Fabio Dottori - E’ un piacere ed un onore per noi avere un gruppo di volontari locali ma anche provenienti da altre città e regioni che scelgono di collaborare per la riuscita di questo evento”.

Ideatrice del progetto, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Scheggino, la maestra Manuela Amadio, vice presidente dell’associazione “il Giardino di Matisse”: “Sono nata a Scheggino e ho cercato di unire il mio amore per i bambini, che ho educato per oltre 40 anni nella scuola dell’ infanzia, all’amore per il mio paese natale, dove ho trascorso la mia infanzia e giovinezza, ma nella mia memoria sono rimaste tutte le emozioni che portavo da bambina, quando giocavo con i miei coetanei, negli antichi vicoli del paese. Ora questi ricordi prendono vita, continuando ad emozionare ancora altri bambini con quel magico personaggio che è Babbo Natale, nella meravigliosa cornice del borgo di Scheggino, intrecciando la scoperta di nuovi fantastici personaggi”.

In programma il mercatino di Natale, teatro, concerti e ovviamente, l'arrivo di Babbo Natale a bordo della slitta.