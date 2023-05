A Cospaia la rievocazione storica dell'antica repubblica

La Repubbica di Cospaia torna a rivivere il 27 e 28 Maggio. Un tempo microstato indipendente (dal 1441 al 1826) a causa di un errore nel tracciamento dei confini fra lo Stato Pontificio e la Repubblica di Firenze ed oggi frazione del comune di San Giustino. La Repubblica di Cospaia, piccolo angolo dell’alto Tevere umbro, continua ad affascinare e ad incuriosire per la sua incredibile storia. Un lembo di terra ricco di tradizioni, storia, aneddoti ed enogastronomia che Sabato 27 e Domenica 28 Maggio, rivivranno l’atmosfera del tempo passato grazie alla Rievocazione Storica dell’Antica Repubblica, promossa dal Comune di San Giustino.



Un evento per tutta la famiglia, a cui si aggiunge, Sabato 27 alle ore 17, un importante momento di confronto sul tema del turismo con il Convegno sul "marketing territoriale e sviluppo locale: REPUBBLICA DI COSPAIA. 1441. Perpetua et firma libertas", in programma presso il Museo Storico e Scientifico del Tabacco di San Giustino di V.le Toscana, 5. Tra i relatori, l’Assessore della Regione Umbria al Turismo e cultura, dott.ssa Paola Agabiti Urbani.Domenica 28 sarà invece la giornata dedicata al gusto in tavola, con il “Pranzo con regine, conquistatori e contrabbandieri. Cospaia nella via del tabacco.” Special Guest dell’evento, Peppone Calabrese di Linea Verde, che sarà presente agli appuntamenti in programma nelle due giornate.