Weekend tra musica, arte e cultura. Gli appuntamenti in programma

Musica, arte, cultura e memoria. Sono gli ingredienti principali di questo fine settimana. Alcuni suggerimenti per i prossimi giorni

Passeggiate tra l’arte e la storia. Diversi gli appuntamenti previsti da Gran Tour Perugia per il fine settimana. Con dedica al patrono san Costanzo, che si festeggia domenica 29. Tra iniziative laiche e religiose, gli appuntamenti al martire decollato si snodano nei prossimi giorni a partire dalla Luminaria di domani. Ma questo fine settimana è anche quello del Giorno della Memoria. A Perugia una lunga serie di appuntamenti che proseguono fino al 3 febbraio. Agli Arconi il primo degli appuntamenti dedicati a Un mondo di carta e magia https://www.perugiatoday.it/eventi/agli-arconi-e-un-mondo-di-carta-e-magia-di-luce-il-programma.html

Fino a domenica, per la stagione del Teatro stabile dell’Umbria, Samusà di e con Virginia Raffaele, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, una delle artiste più amate e apprezzate del panorama italiano degli ultimi anni e vincitrice del Premio Duse 2022. La regia si avvale della grande firma di Federico Tiezzi; lo spettacolo, in scena al Teatro Morlacchi dal 25 al 29 gennaio (venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17), e? scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi.

Il racconto di Samusa? si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui e? ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da li? si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela – racconta l'artista – Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde piu? di una passeggiata tra gli specchi deformanti. Prendete posto altro giro altra corsa”.

Per quanto riguarda la musica dal vivo, sabato 28 gennaio, all’Afterlife Club di Perugia, alle 21.30 la tappa umbra del Cringe Party di Ruggero de I Timidi. Domenica 29, invece, alla Taverna 36, Thembi Jazz & Dinner. Dj Ralf e Dj Chiskee saranno protagonisti di una speciale sessione a tutto vinile.

Dal 28 gennaio al 12 febbraio al Teatro Franco Bicini di Perugia (spettacoli ogni sabato 21.15 - domenica 17.15) va in scena la commedia in tre atti di Aldo De Benedetti Trenta secondi d'amore. Compagnia Atto III, regia di Gianfranco Battistini.

Una commedia brillante-sentimentale-borghese. Il testo è malizioso: una signora decide di prender la patente all’insaputa del marito per fargli una sorpresa. Costretta ad anticipargli la notizia a causa della malevolenza della famiglia di lui, la quale insinua che lei abbia un amante, per averla vista in auto con uno sconosciuto (istruttore di scuola guida), decide offrire subito dimostrazione dei progressi fatti andando ad investire, però, un ignoto passante proprio sotto casa. Il passante, in realtà, altri non è che un suo fervente ammiratore che, da un mese circa, fa in modo di trovarsi lì soltanto per vederla e riuscire ad avere da lei riscontro. I danni che subisce sono tali da richiedere un risarcimento di 150 mila lire (cifra esorbitante, all’epoca), oppure un bacio della durata di 30 secondi. Piccante e assai gradevole, con un finale degno dell’intera commedia. Ingresso unico 10 euro.

Nell’ambito della rassegna di spettacoli del Teatro di figura, domenica 29 gennaio alle 17.30 va in scena “Pulcinella e la cassa magica” a cura della Compagnia degli Sbuffi: testo di Aldo de Martino, regia di Luigi Cesarano, con Aldo de Martino e Lello Genovese. Burattini: Teatrino Giullare; fondali: Carla Vitaglione; musiche: Crescenzo Vitello, luci: Gabriele Toralbo.