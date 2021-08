Weekend di Ferragosto, che cosa fare a Perugia e dintorni

Dal concerto di Irene Grandi a Norcia per l'Estate Nursina, fino alle rievocazioni storiche del Corciano Festival e alle mostre "due in una" di Perugia con Fondazione Carit Arte: tutte le proposte

Anche nel caldissimo fine settimana di Ferragosto, non manca il dafare nella provincia di Perugia. Manifestazioni, concerti, cultura e natura si intrecciano in una ricca proposta di offerte di svago e divertimento.

Tanto per cominciare, va in scena l'ultimo week end del Corciano Festival, momento come da tradizione dedicato a sfilate e rievocazioni storiche. Per gli appassionati del genere, a Montefalco fino al 18 Agosto c'è ancora la Fuga del Bove, con tanto di taverne gastronomiche. Un "assaggio di sagra" anche in quel di Paciano, con tanto di manifestazioni ed eventi di contorno.

Per gustare ancora le manifestazioni più tipiche del territorio, sempre a Paciano si svolgerà la tradizionale Corsa dei Carretti.

Gli amanti della musica potranno godere delle sonorità del Gubbio No Borders, festival musicale che compie 20 anni di attività con grandi nomi del jazz, al via proprio il 15 Agosto. L'inconfondibile voce di Irene Grandi sarà protagonista invece del Ferragosto a Norcia con un imperdibile concerto.

Per la gioia di piccoli e grandi a Vallo di Nera, il 15 agosto, il Sorrisi Festival porterà in scena uno dei suoi spettacoli.

Chi ama l'arte non potrà certamente perdere la super offerta a Palazzo Baldeschi al corso, a Perugia: con un unico biglietto dal costo ridotto si potranno visitare due mostre.

Infine per gli amanti del cinema, una proposta davvero da non perdere: Paola Cortellesi e Antonio Albanese con l'anteprima di Come un gatto in tangenziale allieteranno le vostre ore più calde. Solo nei cinema aderenti.